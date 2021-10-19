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«Супермама» 4 сезон випуск 14 від 19.10.2021: Які методи виховання у секс-блогерки Саші?

19.10.2021

19 жовтня на телеканалі СТБ виходить 14 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому стане відомо, який сімейний уклад у секс-блогерки Саші, яка живе з чоловіком і 3-річним сином. Що буде в 14 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 14 від 19.10.2021: Які методи виховання у секс-блогерки Саші?

Супермама 4 сезон 14 випуск: Яке виховання дітей вважає нормальним секс-блогерка Саша? Чим вразила конкуренток секс-блогерка Саша?

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Секс-блогерка Саша живе з чоловіком, який старший за неї на 11 років, і 3-річним сином Єлисеєм. Їм допомагає мама героїні, а для самої Саші не головне, щоб чоловік повністю забезпечував сім’ю. У сім’ї особливу увагу приділено сексу, і Саша веде блог про це в Instagram.

У 14 випуску реаліті «Супермама»-4 від 19.10.2021 ми дізнаємося:

  • Який фурор здійняло перше враження від знайомства?
  • Що відразу впало в око учасницям, і що їм розповіла Саша про своє захоплення сексом?
  • Як Дмитро Карпачов відреагував на розповідь героїні про секс-марафони з чоловіком?
  • Які подробиці розповіла Саша про секс-роботу, і що шокувало її конкуренток?
  • Як секс-блогерка познайомилася з майбутнім чоловіком, і як склалася їхня сім’я?
  • Чому супермами були обурені після знайомства з дитиною? Як на це відреагував Дмитро Карпачов?
  • Як учасниці оцінили чоловіка героїні, і що сталося під час обіду?
  • Яку пораду дав Саші Дмитро Карпачов?

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