19 жовтня на телеканалі СТБ виходить 14 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому стане відомо, який сімейний уклад у секс-блогерки Саші, яка живе з чоловіком і 3-річним сином. Що буде в 14 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Секс-блогерка Саша живе з чоловіком, який старший за неї на 11 років, і 3-річним сином Єлисеєм. Їм допомагає мама героїні, а для самої Саші не головне, щоб чоловік повністю забезпечував сім’ю. У сім’ї особливу увагу приділено сексу, і Саша веде блог про це в Instagram.

У 14 випуску реаліті «Супермама»-4 від 19.10.2021 ми дізнаємося:

