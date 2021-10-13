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«Супермама» 4 сезон випуск 11 від 13.10.2021: Як мама-цариця Іра виховала дітей і приймає в гостях чоловіка?

13.10.2021

13 жовтня на телеканалі СТБ виходить 10 випуск психологічного реаліті «Супермама»,  в якому одухотворена мама-цариця Іра покаже, як вона внесла в життя своєї родини східні практики, яких навчилася в Індії, і що з цього вийшло. Що буде в 11 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 11 від 13.10.2021: Як мама-цариця Іра виховала дітей і приймає в гостях чоловіка?

Супермама 4 сезон 11 випуск: Яке виховання дітей вважає нормальним мама-цариця Ірина? Що викликало фурор серед учасниць супермама вдома у мами-цариці Ірини?

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Ірина здобула гарну освіту ― музичну та режисерську, працювала на телебаченні та радіо. Її чоловік ― пілот, і вони багато подорожували. В Індії Іра познайомилася зі східними практиками і вченням і зацікавилася ними.

В 11 випуску реаліті «Супермама»-4 від 13.10.2021 ми дізнаємося:

  • Як мама-цариця Іра зустріне своїх конкуренток? Чому проблематично дістатися до неї в гості?
  • З чого почалося знайомство учасниць із життям і господарством Ірини? Чому її «таємна кімната» спричинила фурор?
  • Як Дмитро Карпачов оцінив величезну ванну Іри, кухню, в яку вона нікого не пускає, і її категоричне вегетаріанство?
  • Що мами сказали про ставлення Ірини до матеріальних цінностей?
  • Як героїня виховувала трьох дітей, і хто їй допомагав?
  • Як пройшло знайомство з дітьми Ірини? Що вони розповіли учасницям? І як їхнє виховання оцінив Дмитро Карпачов?
  • Чому чоловік мами-цариці не зміг знятися в проєкті «Супермама»? Як вона відреагувала на претензії конкуренток?
  • Що сталося під час спілкування Дмитра Карпачова з Іриною?

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