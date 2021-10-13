«Супермама» 4 сезон випуск 11 від 13.10.2021: Як мама-цариця Іра виховала дітей і приймає в гостях чоловіка?
13.10.2021
13 жовтня на телеканалі СТБ виходить 10 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому одухотворена мама-цариця Іра покаже, як вона внесла в життя своєї родини східні практики, яких навчилася в Індії, і що з цього вийшло. Що буде в 11 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 11 від 13.10.2021: Як мама-цариця Іра виховала дітей і приймає в гостях чоловіка?
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Ірина здобула гарну освіту ― музичну та режисерську, працювала на телебаченні та радіо. Її чоловік ― пілот, і вони багато подорожували. В Індії Іра познайомилася зі східними практиками і вченням і зацікавилася ними.
В 11 випуску реаліті «Супермама»-4 від 13.10.2021 ми дізнаємося:
- Як мама-цариця Іра зустріне своїх конкуренток? Чому проблематично дістатися до неї в гості?
- З чого почалося знайомство учасниць із життям і господарством Ірини? Чому її «таємна кімната» спричинила фурор?
- Як Дмитро Карпачов оцінив величезну ванну Іри, кухню, в яку вона нікого не пускає, і її категоричне вегетаріанство?
- Що мами сказали про ставлення Ірини до матеріальних цінностей?
- Як героїня виховувала трьох дітей, і хто їй допомагав?
- Як пройшло знайомство з дітьми Ірини? Що вони розповіли учасницям? І як їхнє виховання оцінив Дмитро Карпачов?
- Чому чоловік мами-цариці не зміг знятися в проєкті «Супермама»? Як вона відреагувала на претензії конкуренток?
- Що сталося під час спілкування Дмитра Карпачова з Іриною?
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