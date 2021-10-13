13 октября на телеканале СТБ выходит 11 выпуск психологического реалити «Супермама», в котором одухотворенная мама-царица Ира покажет, как она внесла в жизнь своей семьи восточные практики, которым научилась в Индии, и что из этого вышло. Что будет в 11 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 11 от 13.10.2021: Как мама-царица Ира воспитывает детей и принимает в гостях мужа? Супермама 4 сезон 11 выпуск: Какое воспитание детей считает нормальным мама-царица Ирина? Что вызвало фурор среди участниц Супермамы дома у мамы-царицы Ирины?

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Ирина получила хорошее образование ― музыкальное и режиссерское, работала на телевидении и радио. Ее муж ― пилот, и они много путешествовали. В Индии Ира познакомилась с восточными практиками и учением и заинтересовалась ими.

В 11 выпуске реалити «Супермама»-4 от 13.10.2021 мы узнаем:

Как мама-царица Ира встретит своих конкуренток? Почему проблематично добраться к ней в гости?

С чего началось знакомство соперниц с жизнью и хозяйством Ирины? Почему ее «тайная комната» произвела фурор?

Как Дмитрий Карпачев оценил огромную ванну Иры, кухню, в которую она никого не пускает, и ее категоричное вегетарианство?

Что мамы сказали по поводу отношения Ирины к материальным ценностям?

Как героиня воспитывала троих детей, и кто ей помогал?

Как прошло знакомство с детьми героини? Что они рассказали участницам? И как их воспитание оценил Дмитрий Карпачев?

Почему муж мамы-царицы не смог сняться в проекте «Супермама»? Как Ирина отреагировала на претензию конкуренток?

Что произошло во время общения Дмитрия Карпачева с Ириной?

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