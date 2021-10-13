Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 4 сезон выпуск 11 от 13.10.2021: Как мама-царица Ира воспитывает детей и принимает в гостях мужа?

13.10.2021

13 октября на телеканале СТБ выходит 11 выпуск психологического реалити «Супермама», в котором одухотворенная мама-царица Ира покажет, как она внесла в жизнь своей семьи восточные практики, которым научилась в Индии, и что из этого вышло. Что будет в 11 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 11 от 13.10.2021: Как мама-царица Ира воспитывает детей и принимает в гостях мужа?

Супермама 4 сезон 11 выпуск: Какое воспитание детей считает нормальным мама-царица Ирина? Что вызвало фурор среди участниц Супермамы дома у мамы-царицы Ирины?

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: Энергичная мама, мама-царица, мама на коне и мама-фотомодель — участницы третьей недели

Ирина получила хорошее образование ― музыкальное и режиссерское, работала на телевидении и радио. Ее муж ― пилот, и они много путешествовали. В Индии Ира познакомилась с восточными практиками и учением и заинтересовалась ими.

В 11 выпуске реалити «Супермама»-4 от 13.10.2021 мы узнаем: 

  • Как мама-царица Ира встретит своих конкуренток? Почему проблематично добраться к ней в гости?
  • С чего началось знакомство соперниц с жизнью и хозяйством Ирины? Почему ее «тайная комната» произвела фурор?
  • Как Дмитрий Карпачев оценил огромную ванну Иры, кухню, в которую она никого не пускает, и ее категоричное вегетарианство?
  • Что мамы сказали по поводу отношения Ирины к материальным ценностям?
  • Как героиня воспитывала троих детей, и кто ей помогал?
  • Как прошло знакомство с детьми героини? Что они рассказали участницам? И как их воспитание оценил Дмитрий Карпачев?
  • Почему муж мамы-царицы не смог сняться в проекте «Супермама»? Как Ирина отреагировала на претензию конкуренток?
  • Что произошло во время общения Дмитрия Карпачева с Ириной?

 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить