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«Супермама» 4 сезон випуск 10 від 12.10.2021: Як виховала дітей мама на коні Леся?

12.10.2021

12 жовтня на телеканалі СТБ виходить 10 випуск психологічного реаліті «Супермама», де мама, яка завжди на коні, продемонструє, як побудувала сім’ю і поєднала роботу, хобі та сімейні цінності. Що буде в 10 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 10 від 12.10.2021: Як виховала дітей мама на коні Леся?

Супермама 4 сезон 10 випуск: Чи дає мама на коні Леся дітям право вибору свого інтересу в житті? Що шокує її конкурентів під час інспекції?

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Леся ― мама трьох дітей: майже 20-річного Івана, 12-річної Каті і 10-річної Марусі. Вони з чоловіком Максимом разом 28 років. Він ― анестезіолог у пологовому будинку, а вона ― викладачка у виші. Леся впевнена, що вона супермама, тому що об’єднала родичів в одному хобі та одній роботі.

У 10 випуску реаліті «Супермама»-4 від 12.10.2021 ми дізнаємося:

  • Чому мама на коні Леся вирішила тримати стайні? Як це змінило життя всієї її сім’ї?
  • Що обурило суперниць на початку знайомства з господарством Лесі?
  • Що у вихованні дітей Лесею викликало невдоволення інших мам? Як це прокоментував Дмитро Карпачов?
  • Як оцінили хазяйновитість Лесі її гості, і що їм відповіла на це героїня?
  • Про що розпитували учасниці Лесиних дітей наодинці, і яке в них залишилося враження? Чи згоден з їхніми претензіями Дмитро Карпачов?
  • Як пройшло знайомство з чоловіком Лесі? І в чому він зізнався учасницям «Супермами»? 
  • Яку пораду дав мамі на коні Дмитро Карпачов?

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