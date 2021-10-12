12 жовтня на телеканалі СТБ виходить 10 випуск психологічного реаліті «Супермама», де мама, яка завжди на коні, продемонструє, як побудувала сім’ю і поєднала роботу, хобі та сімейні цінності. Що буде в 10 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 10 від 12.10.2021: Як виховала дітей мама на коні Леся? Супермама 4 сезон 10 випуск: Чи дає мама на коні Леся дітям право вибору свого інтересу в житті? Що шокує її конкурентів під час інспекції?

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Леся ― мама трьох дітей: майже 20-річного Івана, 12-річної Каті і 10-річної Марусі. Вони з чоловіком Максимом разом 28 років. Він ― анестезіолог у пологовому будинку, а вона ― викладачка у виші. Леся впевнена, що вона супермама, тому що об’єднала родичів в одному хобі та одній роботі.

У 10 випуску реаліті «Супермама»-4 від 12.10.2021 ми дізнаємося:

Чому мама на коні Леся вирішила тримати стайні? Як це змінило життя всієї її сім’ї?

Що обурило суперниць на початку знайомства з господарством Лесі?

Що у вихованні дітей Лесею викликало невдоволення інших мам? Як це прокоментував Дмитро Карпачов?

Як оцінили хазяйновитість Лесі її гості, і що їм відповіла на це героїня?

Про що розпитували учасниці Лесиних дітей наодинці, і яке в них залишилося враження? Чи згоден з їхніми претензіями Дмитро Карпачов?

Як пройшло знайомство з чоловіком Лесі? І в чому він зізнався учасницям «Супермами»?

Яку пораду дав мамі на коні Дмитро Карпачов?

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