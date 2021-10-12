12 октября на телеканале СТБ выходит 10 выпуск психологического реалити «Супермама», где мама, которая всегда на коне, продемонстрирует, как построила семью и совместила работу, хобби и семейные ценности. Что будет в 10 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 10 от 12.10.2021: Как воспитала детей мама на коне Леся? Супермама 4 сезон 10 выпуск: Дает ли мама на коне Леся детям право выбора своего интереса в жизни? Что шокирует ее конкурентов во время инспекции?

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Леся ― мама троих детей: почти 20-летнего Ивана, 12-летней Кати и 10-летней Маруси. Они с мужем Максимом вместе 28 лет. Он ― анестезиолог в роддоме, а она ― преподаватель в ВУЗе. Леся уверена, что она супермама, потому что собрала родственников вместе в одном хобби и одной работе.

В 10 выпуске реалити «Супермама»-4 от 12.10.2021 мы узнаем:

Почему мама на коне Леся решила содержать стайни? Как это изменило жизнь всей ее семьи?

Что возмутило соперниц в самом начале знакомства с хозяйством Леси?

Что в воспитании детей Лесей вызвало недовольство других мам? Как это прокомментировал Дмитрий Карпачев?

Как оценили хозяйственность Леси ее гости, и что героиня им ответила на это?

Что расспрашивали участницы у детей Леси дома, и какое у них осталось впечатление? Согласен ли с их претензиями Дмитрий Карпачев?

Как прошло знакомство с мужем Леси? И в чем он признался участницам «Супермамы»?

Какой совет маме на коне дал Дмитрий Карпачев?

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