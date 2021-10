Які існують норми психічного та розумового розвитку дитини? Що вважається нормою, а що — ні? Коли мамі потрібно звернути особливу увагу на виховання малюка і, якщо знадобиться, звернутися по допомогу до фахівця? Так, учасниця 7-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» глянцева інстамама Дана небагато часу приділяє розвитку свого сина. Жінка вважає, що її малюк розвинений за віком. Однак у експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова щодо цього трохи інша думка.

Дана дуже багато часу присвячує просуванню свого блогу. Жінка практично цілий день працює, у той час як її однорічний син грається поруч із нею. Однак ведучий проєкту Дмитро Карпачов вважає, що дитина у віці 1,5―2 років потребує частого тілесного контакту з батьками. Його брак може негативно вплинути на її розвиток чи самопочуття, а також викликати почуття недовіри до батьків; у тому числі негативно позначитися на розвитку мозку.

Також експерт із питань дитячої вікової психології звернув увагу на те, що Дана рідко грається з сином і не показує йому, як можна використовувати іграшки за призначенням.

Не менше запитань у ведучого проєкту викликав той факт, що Макар часто гризе ковдру, адже це може свідчити про наявність дитячого неврозу. На думку Дмитра Карпачова, заспокоювати дитину повинні батьки, а не ковдра.

Також експерт із питань дитячої вікової психології стурбований тим, що хлопчик не відгукується на мамин голос, не виконує прохань мами і не володіє деякими знаннями за віком.

Ведучий проєкту порадив інстамамі найняти професійну няню, яка допомагатиме виховувати і займатися розвитком Макара.

