Какие существуют нормы психического и умственного развития ребенка? Что считается нормой, а что — нет? Когда маме нужно обратить особое внимание на развитие малыша и, если понадобится, обратиться за помощью к специалисту? Так, участница 7-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» глянцевая инстамама Дана не очень много времени уделяет развитию своего сына. Женщина считает, что ее малыш развит по возрасту. Однако у эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева на этот счет иное мнение.

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Дана очень много времени посвящает продвижению своего блога. Женщина практически целый день работает, в то время как ее годовалый сын играет рядом с ней. Однако ведущий проекта Дмитрий Карпачев считает, что ребенок в возрасте 1,5―2 лет нуждается в частом телесном контакте с родителями. Его недостаток может негативно влиять на развитие или самочувствие малыша, а также вызывать чувство недоверия к родителям; в том числе и плохо отразиться на развитии мозга.

Также эксперт по вопросам детской возрастной психологии обратил внимание на то, что Дана редко играет с сыном и не показывает ему, как можно использовать игрушки по назначению:

«Мама должна выбирать игрушки по функционалу и пользе, которую они могут принести ребенку. А не по тому, что эти игрушки просто красиво будут выглядеть на фото».

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Не меньше вопросов у ведущего проекта вызвал тот факт, что Макар часто грызет плед, ведь это может свидетельствовать о наличии детского невроза. По мнению Дмитрия Карпачева, успокаивать ребенка должны родители, а не плед.

Также эксперт по вопросам детской возрастной психологии обеспокоен тем, что мальчик не откликается на мамин голос, не выполняет просьбы мамы и не владеет некоторыми знаниями по возрасту.

«Это может свидетельствовать или о систематической запущенности, или о задержке психического развития. В любом случае Дане нужно срочно обратить внимание на развитие сына», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

Ведущий проекта посоветовал инстамаме нанять профессиональную няню, которая будет помогать воспитывать и заниматься развитием Макара.

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