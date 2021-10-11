«Супермама» 4 сезон випуск 9 від 11.10.2021: Чим здивує мама-фотомодель Даша?
11.10.2021
11 жовтня на телеканалі СТБ виходить 9 випуск психологічного реаліті «Супермама», у якому глядачі познайомляться з учасницями третього тижня, а мама-фотомодель Даша покаже свій шикарний спосіб життя. Що буде в 9 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 9 від 11.10.2021: Чим здивує мама-фотомодель Даша?
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На третьому тижні свої методи виховання продемонструють незвичайні і дуже натхненні мами. Першою жорстку інспекцію пройде мама-фотомодель Даша.
У 9 випуску реаліті «Супермама»-4 від 11.10.2021 ми дізнаємося:
- Чому в холодильнику у Даші немає приготовленої дитячої їжі?
- Як господарює мама-фотомодель, і як їй вдається підтримувати чистоту?
- Даша вважає своє життя дуже гармонійним і якісним, але чи так усе насправді?
- Яке враження справила на учасниць донька Даші Поліна? Що вона розповіла їм під час особистого спілкування?
- Як Даша познайомилася з чоловіком? І які стосунки в них зараз?
- Чому чоловік героїні не став знайомитися з учасницями «Супермами»?
- Яка історія з минулого Даші викликала фурор?
- Як конкурентки оцінили життя Даші, і що їй порадив Дмитро Карпачов?
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