11 жовтня на телеканалі СТБ виходить 9 випуск психологічного реаліті «Супермама», у якому глядачі познайомляться з учасницями третього тижня, а мама-фотомодель Даша покаже свій шикарний спосіб життя. Що буде в 9 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 9 від 11.10.2021: Чим здивує мама-фотомодель Даша? Супермама 4 сезон 9 випуск: Скільки часу мама-фотомодель Даша бачиться з донькою? Чим жертвує мама-фотомодель заради дорогого життя?

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На третьому тижні свої методи виховання продемонструють незвичайні і дуже натхненні мами. Першою жорстку інспекцію пройде мама-фотомодель Даша.

У 9 випуску реаліті «Супермама»-4 від 11.10.2021 ми дізнаємося:

Чому в холодильнику у Даші немає приготовленої дитячої їжі?

Як господарює мама-фотомодель, і як їй вдається підтримувати чистоту?

Даша вважає своє життя дуже гармонійним і якісним, але чи так усе насправді?

Яке враження справила на учасниць донька Даші Поліна? Що вона розповіла їм під час особистого спілкування?

Як Даша познайомилася з чоловіком? І які стосунки в них зараз?

Чому чоловік героїні не став знайомитися з учасницями «Супермами»?

Яка історія з минулого Даші викликала фурор?

Як конкурентки оцінили життя Даші, і що їй порадив Дмитро Карпачов?

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