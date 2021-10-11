11 октября на телеканале СТБ выходит 9 выпуск психологического реалити «Супермама», в котором зрители познакомятся с участницами третьей недели, а мама-фотомодель Даша покажет свой шикарный образ жизни. Что будет в 9 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 9 от 11.10.2021: Чем удивит мама-фотомодель Даша? Супермама 4 сезон 9 выпуск: Сколько времени мама-фотомодель Даша видится с дочкой? Чем жертвует мама-фотомодель ради дорогой жизни?

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На третьей неделе свои методы воспитания продемонстрируют необычные и очень воодушевленные мамы. Первой жесткую инспекцию пройдет мама-фотомодель Даша.

В 9 выпуске реалити «Супермама»-4 от 11.10.2021 мы узнаем:

Почему в холодильнике у Даши нет приготовленной детской еды?

Как ведет хозяйство мама-фотомодель, и как ей удается поддерживать чистоту?

Даша считает свою жизнь очень гармоничной и качественной, но так ли все на самом деле?

Какое впечатление на участниц произвела дочь Даши Полина? Что она рассказала им во время личного общения?

Как Даша познакомилась с мужем? И какие отношения у них сейчас?

Почему муж героини не стал знакомиться с участницами «Супермамы»?

Какая история из прошлого Даши произвела фурор?

Как конкурентки оценили жизнь Даши, и что ей посоветовал Дмитрий Карпачев?

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