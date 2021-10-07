7 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 8 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де учасниці дізнаються, як виховує сина турботлива мама Світлана і хто переможе в проекті на цьому тижні.

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Video: «Супермама» 4 сезон 8 випуск від 07.10.2021: Чому дбайлива мама Світлана оберігає сина від усього? Супермама 4 сезон 4 випуск присвячений турботливій мамі Світлані. Також учасниці супермама 4 в 8 випуску дізнаються ім'я переможниці.

Дбайлива мама Світлана з чоловіком виховує 8-річного сина Савелія, якого просто обожнює. Вона може не пускати його в школу або гуляти. Жінка впевнена, що вона найкраща мама, бо контролює життя сина, дає супердитинство і суперсім’ю.

У 8 випуску реаліті «Супермама»-4 від 07.10.2021 ми дізнаємося:

Чому Світлана постійно переводить сина з навчальних закладів і гуртків?

Чим героїня шокувала учасниць і на що в собі змусила звернути увагу Дмитра Карпачова?

Що стало приводом для сварки Світлани з іншими мамами?

Яка сімейна традиція викликала нерозуміння в усіх суперниць?

Як пройшло спілкування учасниць із Савелієм, і чим він їх шокував?

Яка правда про Світлану спливла після спілкування з сином? Що вона розповіла суперницям?

Що порадив героїні Дмитро Карпачов під час особистого спілкування?

І хто ж переміг на 2 тижні психологічного реаліті «Супермама»-4?

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