7 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 8 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де учасниці дізнаються, як виховує сина турботлива мама Світлана і хто переможе в проекті на цьому тижні.

Дбайлива мама Світлана з чоловіком виховує 8-річного сина Савелія, якого просто обожнює. Вона може не пускати його в школу або гуляти. Жінка впевнена, що вона найкраща мама, бо контролює життя сина, дає супердитинство і суперсім’ю.

У 8 випуску реаліті «Супермама»-4 від 07.10.2021 ми дізнаємося:

