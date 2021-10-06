«Супермама» 4 сезон 7 випуск від 06.10.2021: Як виховує дітей креативна мама Юля?
06.10.2021
6 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 7 випуск психологічного реаліті «Супермама», де креативна мама Юля покаже свої методи виховання дітей і шокує конкуренток. Що буде в 7 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
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Video: «Супермама» 4 сезон 7 випуск від 06.10.2021: Як виховує дітей креативна мама Юля?
Юля ― креативна мама-продюсерка, яка виховує двох дітей: 9-річну Аврору і 8-річного Платона. Вона заохочує сучасні інтереси дітей, дозволяє синові свій власний стиль, а з донькою знімає кліпи. Юля вважає себе здатною подолати проблему розбіжностей між поколіннями і каже, що вона ― супермама, бо на одній хвилі з дітьми.
У 7 випуску реаліті «Супермама»-4 від 06.10.2021 ми дізнаємося:
- Чим Юля здійняла фурор на зніманні кліпу своєї дочки?
- Як пройшло спілкування учасниць «Супермами» з Авророю, і що вони заявили Юлі?
- Де живе сім’я креативної мами? Як вона пояснила шокованим конкуренткам свій спосіб життя?
- Як вихований син Платон, і які емоції він викликав у учасниць реаліті?
- Чому суперниці захотіли поговорити з Юлею разом з Платоном?
- Як пройшла відверта розмова з героїнею та її чоловіком, і яка історія вжахнула мам?
- Про що Дмитро Карпачов поговорив з Юлею і які поради їй дав?
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