6 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 7 випуск психологічного реаліті «Супермама», де креативна мама Юля покаже свої методи виховання дітей і шокує конкуренток. Що буде в 7 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

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Video: «Супермама» 4 сезон 7 випуск від 06.10.2021: Як виховує дітей креативна мама Юля? Супермама 4 сезон 7 випуск: чому креативна мама Юля приділяє увагу у вихованні дітей? Яка зворушлива історія Юлі відкрилася на проєкті Супермама?

Юля ― креативна мама-продюсерка, яка виховує двох дітей: 9-річну Аврору і 8-річного Платона. Вона заохочує сучасні інтереси дітей, дозволяє синові свій власний стиль, а з донькою знімає кліпи. Юля вважає себе здатною подолати проблему розбіжностей між поколіннями і каже, що вона ― супермама, бо на одній хвилі з дітьми.

У 7 випуску реаліті «Супермама»-4 від 06.10.2021 ми дізнаємося:

Чим Юля здійняла фурор на зніманні кліпу своєї дочки?

Як пройшло спілкування учасниць «Супермами» з Авророю, і що вони заявили Юлі?

Де живе сім’я креативної мами? Як вона пояснила шокованим конкуренткам свій спосіб життя?

Як вихований син Платон, і які емоції він викликав у учасниць реаліті?

Чому суперниці захотіли поговорити з Юлею разом з Платоном?

Як пройшла відверта розмова з героїнею та її чоловіком, і яка історія вжахнула мам?

Про що Дмитро Карпачов поговорив з Юлею і які поради їй дав?

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