6 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 7 выпуск психологического реалити «Супермама», где креативная мама Юля покажет свои методы воспитания детей и шокирует конкуренток. Что будет в 7 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

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Video: «Супермама» 4 сезон 7 выпуск от 06.10.2021: Как воспитывает детей креативная мама Юля? Супермама 4 сезон 7 выпуск: чему креативная мама Юля уделяет внимание в воспитании детей? Какая трогательная история Юли открылась на проекте Супермама?

Юля ― креативная мама-продюсер, которая воспитывает двоих детей: 9-летнюю Аврору и 8-летнего Платона. Она поощряет современные интересы своих чад, разрешает сыну свой собственный стиль, а с дочкой снимает клипы. Юля считает себя способной преодолеть проблему разногласий между поколениями и говорит, что она — супермама, потому что на одной волне с детьми.

В 7 выпуске реалити «Супермама»-4 от 06.10.2021 мы узнаем:

Чем Юля произвела фурор на съемках клипа своей дочери?

Как прошло общение участниц «Супермамы» с Авророй, и что они высказали Юле?

Где живет семья креативной мамы? Как она объяснила шокированным конкуренткам свой образ жизни?

Как воспитан сын Платон, и какие эмоции он вызвал у участниц реалити?

Почему соперницы захотели поговорить с Юлей вместе с Платоном?

Как прошел откровенный разговор с героиней и ее мужем, и какая история ужаснула мам?

О чем Дмитрий Карпачев поговорил с Юлей и какие советы ей дал?

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