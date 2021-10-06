Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 4 сезон 7 выпуск от 06.10.2021: Как воспитывает детей креативная мама Юля?

06.10.2021

6 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 7 выпуск психологического реалити «Супермама», где креативная мама Юля покажет свои методы воспитания детей и шокирует конкуренток. Что будет в 7 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: Заботливая мама, креативная мама, шикарная мама и экс-пацанка — участницы второй недели

Video: «Супермама» 4 сезон 7 выпуск от 06.10.2021: Как воспитывает детей креативная мама Юля?

Супермама 4 сезон 7 выпуск: чему креативная мама Юля уделяет внимание в воспитании детей? Какая трогательная история Юли открылась на проекте Супермама?

Юля ― креативная мама-продюсер, которая воспитывает двоих детей: 9-летнюю Аврору и 8-летнего Платона. Она поощряет современные интересы своих чад, разрешает сыну свой собственный стиль, а с дочкой снимает клипы. Юля считает себя способной преодолеть проблему разногласий между поколениями и говорит, что она — супермама, потому что на одной волне с детьми.

В 7 выпуске реалити «Супермама»-4 от 06.10.2021 мы узнаем:

  • Чем Юля произвела фурор на съемках клипа своей дочери?
  • Как прошло общение участниц «Супермамы» с Авророй, и что они высказали Юле?
  • Где живет семья креативной мамы? Как она объяснила шокированным конкуренткам свой образ жизни?
  • Как воспитан сын Платон, и какие эмоции он вызвал у участниц реалити?
  • Почему соперницы захотели поговорить с Юлей вместе с Платоном?
  • Как прошел откровенный разговор с героиней и ее мужем, и какая история ужаснула мам?
  • О чем Дмитрий Карпачев поговорил с Юлей и какие советы ей дал?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить