Складна психологічна ситуація може трапиться з кожним. Не потрібно цього соромитися і тим паче замовчувати. Іноді буває так, що дитина хоче звернутися за допомогою, але не знає, до кого. Читайте в нашому матеріалі телефони служби довіри та психологічної допомоги, куди можна звернутися у разі складної ситуації безкоштовно.

Більше на тему: Поради батькам підлітків

Ви відчуваєте себе пригніченим і вам складно описати, що відбувається? Пам’ятайте, не варто соромитися своїх почуттів. Якщо вам складно, зникло бажання жити й розвиватися, не соромтеся. Телефонуйте на гарячу лінію телефону довіри. Анонімно ви завжди зможете отримати безкоштовну консультацію за такими номерами:

Національна гаряча лінія з питань захисту прав дітей ‒ 0-800-500-225 або 772 з мобільного (з 12:00 до 16:00).

Національна гаряча лінія з питань насильства та захисту прав дітей ‒ 8-800-500-33-50.

Центр соціальної допомоги сім’ям ‒ 044-566-15-48 — допоможе в ситуаціях домашнього насильства і при складних сімейних обставинах.

Всеукраїнська дитяча лінія «Телефон Довіри» ‒ 8-800-500-21-80

Телефонна гаряча лінія Міністерства освіти і науки України ‒ 044-279-35-74 — можна повідомити про випадки порушення прав дитини у школі чи дитячому садку. «Гаряча лінія» працює з 10.00 до 17.00.

Гаряча лінія від мера Києва ‒ 044-270-63-33 (цілодобово).

Більше на тему: Булінг в інтернеті

Адреса: вулиця Миропільська, 8, поверх 2.

Телефон: 044-468-10-03.

Безкоштовні психотерапевти приймають у відділенні психотерапії та медичної психології цієї лікарні.

Адреса: вулиця Салютна, 11а.

Телефон: 044-422-10-69.

У центрі сім’ї можна проконсультуватися з сімейних і дитячих питань, наприклад, криза відносин у родині, робота з травмою розлучення, перехідний вік підлітка та інше.

Коли: четвер, з 09:00 до 13:00

Психологічне консультування з сімейних і дитячих питань

Батьки можуть привести свою дитину. Тут займаються психологічною адаптацією першокласників, виявленням психоемоційної готовності дитини до школи і дитячого садка, звільненням дитини від стереотипів і упереджень.

Коли: понеділок, з 09:00 до 13.00; середа, з 14:00 до 18:00

Гармонізація відносин у сім’ї та колективі

Психолог допоможе вирішити внутрішні проблеми, які позначаються на поведінці і взаємодії у колективі.

Коли: вівторок, з 10:00 до 15:00

Адреса: вулиця Новодарницька, 26;

Телефон: 044-566-15-48; 068-441-95-07 (цілодобово).

Тут можна отримати соціально-психологічну сімейну допомогу (в тому числі громадянам України, які внутрішньо переміщені з Луганської та Донецької областей, АР Крим, та особам, які постраждали від домашнього або гендерного насильства).

Крім того, в центрі можна пройти реабілітацію, а клієнтам з дітьми надають тимчасовий притулок (до 90 діб).

Більше на тему: Як вести себе з підлітком, який грубіянить

Більше про виховання дітей ви дізнаєтеся у новому сезоні психологічного сімейного реаліті «Супермама» Прем’єра відбудеться 27 вересня.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.