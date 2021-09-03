Сложная психологическая ситуация может случится с каждым. Не нужно этого стесняться. И уж тем более, замалчивать. Иногда бывает так, что ребенок хочет обратиться за помощью, но не знает, к кому. Читайте в нашем материале телефоны службы доверия и психологической помощи, куда можно обратиться в случае сложной ситуации бесплатно.

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Телефоны доверия Украины

Вы чувствуете себя подавленным и вам сложно описать, что происходит? Помните, не стоит стесняться своих чувств. Если вам сложно, пропало желание жить и развиваться, не стесняйтесь. Звоните на горячую линию телефона доверия. Вы всегда сможете получить бесплатную консультацию по таким номерам:

Национальная горячая линия по вопросам защиты прав детей ‒ 0-800-500-225 или 772 с мобильного (с 12:00 до 16:00).

Национальная горячая линия по вопросам насилия и защиты прав детей ‒ 8-800-500-33-50.

Центр социальной помощи семьям ‒ 044-566-15-48 (поможет в ситуациях домашнего насилия и при сложных семейных обстоятельствах).

Всеукраинская детская линия «Телефон Доверия» ‒ 8-800-500-21-80.

Телефонная горячая линия Министерства образования и науки Украины ‒ 044-279-35-74. Можно сообщить о случаях нарушения прав ребенка в школе или детском садике (с 10.00 до 17.00).

Горячая линия от мэра Киева ‒ 044-270-63-33 (круглосуточно).

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Центры психологической помощи детям и подросткам

Киевская психоневрологическая больница №2

Адрес: улица Миропольская, 8, этаж 2.

Телефон: 044-468-10-03.

Бесплатные психотерапевты принимают в отделении психотерапии и медицинской психологии этой больницы.

Киевский городской центр семьи

Адрес: улица Салютная, 11а.

Телефон — 044-422-10-69.

В центре семьи можно проконсультироваться по семейным и детским вопросам, например, кризис отношений в семье, работа с травмой развода, переходной возраст подростка и прочее.

Когда: четверг, 09:00-13:00.

Психологическое консультирование по семейным и детским вопросам

Родители могут привести своего ребенка. Тут занимаются психологической адаптацией первоклассников, выявлением психоэмоциональной готовности ребенка к школе и детскому саду, освобождением ребенка от стереотипов и предубеждений.

Когда: понедельник, c 09:00 до 13:00; среда, с 14:00 до 18:00

Гармонизация отношений в семье и коллективе

Психолог поможет решить внутренние проблемы, которые сказываются на поведении и взаимодействии в коллективе.

Когда: вторник, с 10:00 до 15:00

Киевский городской центр социально-психологической помощи

Адрес: ул. Новодарницкая, 26;

Телефон: 044-566-15-48; 068-441-95-07 (круглосуточно).

Здесь можно получить социально-психологическую семейную помощь (в том числе гражданам Украины, внутренне перемещенным из Луганской и Донецкой областей, АР Крым, и лицам, пострадавшим от домашнего или гендерного насилия).

Кроме того, в центре можно пройти реабилитацию, а клиентам с детьми предоставляют временное убежище (до 90 суток).

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Больше о воспитании детей вы узнаете в новом сезоне психологического семейного реалити «Супермама». Премьера состоится 27 сентября на телеканале СТБ.

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