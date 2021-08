У які ігри на телефоні можна грати дитині? І до яких наслідків може призвести відсутність батьківського контролю? Так, героїня 19 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мотивована мама-коуч Ангеліна — зовсім не контролює ігри, якими захоплений її 6-річний син. Хлопчик спокійно грає в ігри не за віком. Та як це може вплинути на психіку дитини? У цьому розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Ангеліна виховує двох синів: 17-річного Володимира та 6-річного Мирона. Старший син наразі живе окремо, а ось молодший — разом із мамою. Жінка намагається виховати Мирона самодостатньою особистістю, тому практично нічого йому не забороняє. Не контролює вона й ігри на телефоні, у які грає її син. А хлопчик багато часу проводить за іграми, у яких є насильство і навіть убивства.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов акцентує увагу на тому, що батьки обов’язково повинні контролювати ігри, в які грають їхні діти. Адже ті, у яких є насильство, протипоказані дітям молодшого віку.

Сама ж Ангеліна не вбачає в таких іграх проблеми. Вона вважає, що її син сприймає їх як казку або як Гелловін. До того ж жінка впевнена, що в такий посіб виховує в синові сміливість, адже він вчиться долати свої страхи. Щоправда, ведучий проєкту впевнений, що таке переконання — невігластво. Дмитро Карпачов зазначив, що саме жорстокі ігри можуть стати причиною страху і нервової поведінки дитини.

І експерт знайшов підтвердження цьому! Адже 6-річний Мирон поводився роздратовано. Він істерив, кричав і не слухався. На думку ведучого проєкту, хлопчик геть не розуміє меж дозволеного. Він протестує у формі відкритої агресії, і дорослі не мають на нього жодного впливу.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов спробував донести свою позицію учасниці реаліті. Однак Ангеліна наполягала на тому, що хлопчик просто злякався.

Психологи радять дотримуватися певних часових меж для ігор у телефоні або на комп’ютері. Так, дітям у віці 5–7 років можна дозволити провести за грою в гаджеті 15–30 хвилин на день. Із 7 до 12 років — не більше години на добу. Підлітки 12–16 років без шкоди для здоров’я можуть грати близько 2-х годин на день.

Та чи погодиться з такою думкою Ангеліна? І чи прислухається до порад ведучого проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

