В какие игры на телефоне можно играть ребенку? И к каким последствиям может привести отсутствие контроля родителей? Так, героиня 19 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мотивированная мама-коуч Ангелина — абсолютно не контролирует игры, которыми увлечен ее 6-летний сын. Мальчик спокойно играет в игры не по возрасту. Но как это может повлиять на психику ребенка? В этом разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Ангелина воспитывает двоих сыновей: 17-летнего Владимира и 6-летнего Мирона. Старший сын сейчас живет отдельно, а вот младший — вместе с мамой. Женщина пытается воспитать Мирона самодостаточной личностью, поэтому практически ничего ему не запрещает. Не контролирует она и игры на телефоне, в которые играет ее сын. А мальчик много времени проводит за играми в телефоне, в которых есть насилие и даже убийства.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев акцентирует внимание на том, что родители обязательно должны контролировать игры, в которые играют их дети. Ведь те, в которых присутствует насилие, противопоказаны детям младшего возраста.

«Есть очень много компьютерных игр, где персонажи убивают друг друга. Но такие игры рассчитаны на подростков от 12 лет, которые уже понимают, что это недопустимо в реальной жизни. А 6-летний ребенок может повторять то, что видит на экране. Например, ударить кого-то молотком».

Сама же Ангелина не видит в таких играх проблемы. Она считает, что ее сын воспринимает их как сказку или как Хеллоуин. К тому же женщина уверена, что таким образом воспитывает в сыне смелость, ведь он учится преодолевать свои страхи. Правда, ведущий проекта посчитал такое убеждение невежественным. Дмитрий Карпачев отметил, что как раз жестокие игры могут стать причиной страха и нервного поведения ребенка.

«Разрешая сыну играть в игры не по возрасту, со сценами жестокости, Ангелина воспитывает в Мироне отношение к насилию как к чему-то нормальному», — резюмировал ведущий проекта.

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И этому эксперт нашел подтверждение! Ведь 6-летний Мирон вел себя несколько раздраженно. Он истерил, кричал и не слушался. По мнению ведущего проекта, у мальчика абсолютно отсутствует понимание границ дозволенного. Он протестует в форме открытой агрессии, и взрослые не имеют на него никакого влияния.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев попытался донести свою точку зрения участнице реалити. Однако Ангелина настаивала на том, что мальчик просто испугался.

«Поведение вашего сына — недопустимо. Это педагогическая запущенность. Он не выглядел перепуганным, он перепугал всех!» — возмутился ведущий.

Психологи советуют придерживаться определенных временных рамок для игр в телефоне или на компьютере. Так, детям в возрасте 5–7 лет можно разрешить провести за игрой в гаджете 15–30 минут в день. С 7 до 12 лет — не более часа в сутки. Подростки 12–16 лет без вреда для здоровья могут играть около 2-х часов в день.

Но согласится ли с таким мнением Ангелина? И прислушается ли к советам ведущего проекта? Смотрите все подробности в видео.

Video: Сколько времени можно сидеть детям за играми в телефоне: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, сколько времени можно сидеть детям за играми в телефоне. Советы от шоу Супермама, можно ли детям играть в игры на телефоне, где есть насилие

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