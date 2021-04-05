Должна ли женщина сидеть в декрете, если она сама того не хочет? Так, героиня 17 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-карьеристка Юля — вышла на работу на следующий день после родов. Но может ли это навредить малышу? В этом разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Юлия 90% своего времени проводит на работе. Она хочет обеспечить достойную жизнь своей дочери и мужу. Именно поэтому ни дня не была в декрете, а все заботы по уходу за малышкой переложила на плечи мужа.

Ведущий проекта отметил, что мама имеет полное право не оставаться в декрете, если она того не хочет. Дмитрий Карпачев уверен, что в рамках семьи нужно всегда делать так, как удобно. И не стоит оглядываться и считаться с мнением окружающих. Также эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что такая преданность работе, как у Юлии, — это прекрасно. Однако он обратил внимание мамы-карьеристки на то, что в жизни человека должно быть место и для других вещей:

«Если есть только работа, которая длится круглосуточно, это может привести к эмоциональному выгоранию. Не говоря уже о том, что это не полезно для ребенка, который нуждается и в маме, и в ее внимании».

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Также ведущего программы удивил тот факт, что Юлия вышла на работу сразу после родов и оставила новорожденную, даже зная, что в декрет уйдет ее муж. По мнению эксперта, первые три месяца после родов не зря называют четвертым триместром:

«Это фактически донашивание ребенка. Он только привыкает к внешнему миру. И для здорового развития ребенку важно чувствовать привычный для него ритм маминого сердца».

К тому же Дмитрию Карпачеву показалось, что Юля сама переложила все хлопоты по воспитанию на мужа. А это может стать причиной отсутствия в будущем эмоциональной связи между ней и ее дочерью, ведь она формируется и крепнет в процессе ежедневного общения и заботы взрослого о ребенке.

Какие еще советы услышала мама-карьеристка Юлия во время личной встречи с Дмитрием Карпачевым? Смотрите все подробности в видео.

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