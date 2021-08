Чи має жінка сидіти в декреті, якщо вона сама того не хоче? Так, героїня 17 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-кар’єристка Юля — вийшла на роботу наступного дня після пологів. Чи може це зашкодити малюкові? У цьому розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Як говорити з підлітками про секс: поради Дмитра Карпачова

Юлія 90% свого часу проводить на роботі. Жінка хоче забезпечити гідне життя своїй доньці і чоловікові. Саме тому вона жодного дня не була в декреті, а всі турботи з догляду за малям переклала на плечі чоловіка.

Ведучий проєкту зазначив, що мама має повне право не залишатися в декреті, якщо вона того не хоче. Дмитро Карпачов упевнений, що в рамках сім’ї потрібно завжди робити так, як зручно. І не варто озиратися і зважати на думку інших. Також експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що така відданість роботі, як у Юлії, — це прекрасно. Однак він звернув увагу мами-кар’єристки на те, що в житті людини має бути місце і для інших речей:

Більше на тему: Тривожні батьки — що робити: поради Дмитра Карпачова

Також ведучого програми здивував той факт, що Юлія вийшла на роботу відразу після пологів і залишила новонароджену, навіть знаючи, що в декрет піде її чоловік. На думку експерта, перші три місяці після пологів недарма називають четвертим триместром:

До того ж Дмитру Карпачову здалося, що Юля сама переклала всі клопоти з виховання на чоловіка. А це може стати причиною відсутності в майбутньому емоційного зв’язку між нею і її дочкою, адже він формується і міцніє в процесі щоденного спілкування і турботи дорослого про дитину.

Які ще поради почула мама-кар’єристка Юлія під час особистої зустрічі з Дмитром Карпачовим? Дивіться всі подробиці у відео.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.