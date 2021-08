Скільки часу батьки можуть проводити за комп’ютерними іграми? І що таке ігроманія? Так, героїня 18 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама в тренді Ліля — у минулому могла цілодобово сидіти за іграми в телефоні. Вона не звертала уваги на дітей і хотіла, щоб вони швидше пішли до школи й не заважали їй. Як така залежність від комп’ютерних ігор може позначитися на дітях? У цьому розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Робота відразу після пологів: поради Дмитра Карпачова

Мама в тренді Ліля в минулому дуже багато часу проводила, граючи на телефоні. Жінка будувала ферму. Вона навіть витрачала гроші, купуючи персонажів. Ліля зізналася, що в той період зовсім не звертала уваги на дітей і не хотіла розбиратися з проблемами, які хвилювали її сина. Вона змушувала Давида визнавати свої помилки і вважала, що він сам винен у всіх конфліктах. Ліля зізналася, що їй хотілося швидше відправити сина і дочку до школи й повністю зануритися у віртуальний світ гри.

І так могло б тривати дуже довго, якби в один момент Лілі не зателефонували зі школи і не сказали, що її син намагався зґвалтувати дівчинку. Як зізналася мама в тренді, тоді вона зрозуміла, що приділяла своїм дітям дуже мало часу.

Дмитро Карпачов зазначив, що насправді Лілія змушувала сина просити вибачення в того, хто його ображав, бо не хотіла розбиратися в конфліктах. Ведучий проєкту акцентував увагу на тому, що жінка хотіла скоріше вирішити проблему і повернутися до ігор.

Більше на тему: Як говорити з підлітками про секс: поради Дмитра Карпачова

Дмитро Карпачов упевнений: хоч би як парадоксально це звучало, але завдяки цій неприємній ситуації Лілія змогла налагодити взаємини з сином. Адже через свою залежність вона не приділяла належної уваги Давиду. Експерт проєкту зазначив, що це могло б призвести до трагічних наслідків, адже коли діти відчувають, що не потрібні батькам, вони часто зв’язуються з поганими компаніями і навіть ідуть на злочин.

Однак Дмитро Карпачов також акцентував увагу на тому, що Ліля не повністю позбулася проблеми. Така сильна захопленість і бажання створити власний блог в Instagram можуть бути продовженням ігроманії:

Та чи погодиться з такою думкою сама Ліля? І чи прислухається до порад, які озвучить їй ведучий проєкту під час особистої зустрічі? Дивіться всі подробиці у відео.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.