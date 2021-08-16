Сколько времени родители могут проводить за компьютерными играми? И что такое игромания? Так, героиня 18 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама в тренде Лиля — в прошлом могла сутками играть в телефоне. Она не обращала внимания на детей и хотела, чтобы они поскорее ушли и не мешали ей. Как такая зависимость от компьютерных игр может сказаться на детях? В этом разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Мама в тренде Лиля в прошлом очень много времени проводила, играя на телефоне. Женщина строила ферму. Она даже тратила деньги, покупая персонажей. Лиля призналась, что в тот период совсем не обращала внимания на детей и не хотела разбираться с проблемами, которые волновали ее сына. Она заставляла Давида признавать свои ошибки и считала, что он сам виноват во всех конфликтах. Лиля призналась, что ей хотелось поскорее отправить сына и дочь в школу и полностью погрузиться в виртуальный мир игры.

И так могло бы продолжаться очень долго, если бы в один момент Лиле не позвонили из школы и не сказали, что ее сын пытался изнасиловать девочку. Как призналась мама в тренде, тогда она поняла, что уделяла своим детям очень мало времени.

Дмитрий Карпачев отметил, что на самом деле Лилия заставляла извиняться сына перед тем, кто его обижал, потому что не хотела разбираться в конфликтах. Ведущий проекта акцентировал внимание на том, что женщина хотела поскорее решить проблему и вернуться к играм.

«Игромания — это такая же зависимость, как наркотическая и алкогольная. Игроману не нужен ни партнер, ни дети, ни весь окружающий мир. Он в своем мире. В игре», — отметил ведущий.

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Дмитрий Карпачев уверен: как бы это парадоксально ни звучало, но благодаря этой неприятной ситуации Лилия смогла наладить отношения с сыном. Ведь из-за своей зависимости она не уделяла должного внимания Давиду. Эксперт проекта отметил, что это могло бы привести к плачевным последствиям. Когда дети чувствуют, что не нужны родителям, они часто связываются с плохими компаниями и даже идут на преступление.

«Хорошо, что вся эта ситуация вернула Лилию на землю», — резюмировал ведущий проекта.

Однако Дмитрий Карпачев также акцентировал внимание, что Лиля не полностью избавилась от проблемы. Такая сильная увлеченность и желание создать свой блог в Instagram могут быть продолжением игромании:

«Это новая игра, которой она сильно увлечена. Она точно так же тратит на него время и деньги».

Но согласится ли с таким мнением сама Лиля? И прислушается ли к советам, которые озвучит ей ведущий проекта во время личной встречи? Смотрите все подробности в видео.

Video: Игромания у взрослых: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал об игромании у взрослых. Советы от шоу Супермама, как побороть игроманию у взрослых

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