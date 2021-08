Як навчити дітей відповідальності

Усі батьки хочуть, щоб їхня дитина була відповідальною. При цьому мало хто готовий витрачати багато часу на виховання тієї самої відповідальності. Тим часом на це якраз таки варто звернути особливу увагу. Саме по собі почуття відповідальності не з’явиться. Його потрібно поступово розвивати. Як? Відповідь знайдете в нашому матеріалі.

Відповідальність — штука дуже серйозна, яка сприяє гармонійному розвитку дитини. Відповідальним дітям набагато легше. Та й нерви батьків у такому випадку значно міцніші. Однак варто пам’ятати, що в деяких дітей є вроджене почуття відповідальності, а деяким потрібно добряче допомогти.

Для того, щоб розвинути в дитині відповідальність, потрібно спочатку донести, що будь-яка дія спричинює певні наслідки. І не важливо, позитивні чи негативні. Головне, щоб дитина засвоїла, що наслідки неминучі. Наприклад, не захотів малюк після третього прохання прибрати іграшки, їх потрібно прибрати дорослому. Куди подалі від дитини. І ось тут важливо не повестися на дитячі сльози. Так, малюк буде плакати. Але! Наступного разу він знатиме: якщо іграшки не прибере, їх просто не буде. Однак варто пам’ятати і про позитивні моменти. Не забувайте відзначати і хвалити дитину за будь-який прояв відповідальності.

Дуже важливо проводити роз’яснювальні бесіди. Діти ще маленькі і не завжди можуть побудувати логічний ланцюжок. Ваше завдання ― допомогти дитині розібратися, чому сталося саме так. Наприклад, «Ти отримав погану оцінку, бо вчора полінувався прочитати потрібний параграф у підручнику» або «Ти змок, тому що бігав по калюжах». Але не забувайте і про хороше: «Ти переміг у змаганні, бо старанно тренувався».

Діти беруть приклад із батьків. І ваше завдання — бути послідовними. Якщо ви щось пообіцяли дитині, будьте ласкаві — виконуйте. І хороші обіцянки, і погані. Адже якщо сьогодні щось можна, а завтра — ні, то дитині складно зорієнтуватися. Тільки якщо чітко дотримуватися певних правил, можна домогтися дисципліни і порядку. До того ж у такий спосіб ви навчите й дитину тримати своє слово.

Щоб дитина була більш самостійною, їй потрібні певні обов’язки, зокрема й хатні. Звичайно, вони мають відповідати віку. Подумайте, що ви можете довірити малюкові? Пилососити, завантажувати брудну білизну в пральну машину, заправляти ліжко, витирати зі столу, годувати домашнього улюбленця. А якщо малюк питатиме, чому це має робити він (а він обов’язково запитає), то поясніть йому, що ви — сім’я і зобов’язані допомагати одне одному.

Намагайтеся не «склеювати осколки», коли ваші діти переживають наслідки власного поганого рішення. Якщо дитина відмовляється їсти те, що ви приготували на вечерю, і хоче чогось іншого, скажіть, що це все, що у вас є. Якщо вона не їсть, поставте тарілку в холодильник. Якщо вночі їй захочеться поїсти, запропонуйте з’їсти свою вечерю, яку ви залишили в холодильнику. Після того, як дитина кілька разів засне голодною, вона зрозуміє, що краще їсти те, що приготувала мама. Однак це лише маленький приклад. Значно серйозніше, якщо дитина побилася з другом або зламала чужу іграшку. Постарайтеся разом із малюком придумати, як вирішити цю проблему. Ваше головне завдання ― донести до дитини, що кожна дія спричинює наслідки.

І головне: частіше говоріть своїм дітям про любов. Ви і тільки ви можете переконати їх: хоч би що сталося, батьки будуть поруч і завжди допоможуть. Розмовляйте і пояснюйте, що немає такої проблеми, яку не можна було б вирішити. Це найважливіше. Дитина має знати, що в будь-якій ситуації ви завжди допоможете

