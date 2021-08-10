Как научить детей ответственности

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым ответственным. При этом мало кто готов тратить много времени на воспитание той самой ответственности. Между тем на это как раз таки стоит обратить особое внимание. Само по себе чувство ответственности не появится. Его нужно постепенно развивать. Как? Ответ найдете в нашем материале.

Ответственность — штука очень серьезная, которая способствует гармоничному развитию ребенка. Ответственным детям намного легче дается все. Да и нервы родителей в таком случае значительно крепче. Однако стоит помнить, что у некоторых детей есть врожденное чувство ответственности, а вот некоторым нужно хорошенько помочь.

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Каждое действие несет последствие

Для того, чтобы развить в ребенке ответственность, нужно сначала донести, что любое действие несет за собой определенные последствия. И не важно, положительные или отрицательные. Главное, чтобы ребенок усвоил, что последствия неизбежны. Например, не захотел малыш после третьей просьбы убрать игрушки, их нужно убрать взрослому. Куда подальше от ребенка. И вот тут важно не повестись на детские слезы. Да, малыш будет плакать. Но! В следующий раз он будет знать: если игрушки не уберет, их просто не будет. Однако стоит помнить и о положительных моментах. Не забывайте отмечать и хвалить ребенка за любое проявление ответственности.

Проговаривайте и объясняйте последствия

Очень важно проводить разъяснительные беседы с ребенком. Дети еще маленькие и не всегда могут построить логическую цепочку. Ваша задача ― помочь ребенку разобраться, почему произошло именно так. Например, «Ты получил плохую оценку, потому что вчера поленился прочитать нужный параграф из учебника» или «Ты промок, потому что бегал по лужам». Но не забывайте и о хорошем: «Ты победил в соревновании, потому что усердно тренировался».

Будьте последовательны

Дети берут пример с родителей. И вот ваша задача — быть последовательными. Если вы что-то пообещали ребенку, будьте добры — выполняйте. И хорошие обещания и плохие. Ведь если сегодня что-то можно, а завтра нельзя, то ребенку сложно сориентироваться. Только если четко придерживаться определенных правил, можно добиться дисциплины и порядка. К тому же таким образом вы научите и ребенка держать свое слово.

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Назначьте ответственным

Чтобы ребенок был более самостоятельным, ему нужны определенные обязанности, в частности по дому. Конечно, они должны соответствовать возрасту. Подумайте, что вы можете доверить малышу? Пылесосить, загружать грязное белье в стиралку, заправлять постель, вытирать со стола, кормить домашнего питомца. А если малыш будет спрашивать, почему это должен делать я (а он обязательно спросит), то объясните ему, что вы — семья и обязаны помогать друг другу.

Не спешите помогать

Старайтесь не «склеивать осколки», когда ваши дети переживают последствия собственного плохого решения. Если ребенок отказывается есть то, что вы приготовили на ужин, и хочет чего-то другого, скажите, что это все, что у вас есть. Если он не ест, поставьте тарелку в холодильник. Если он ночью захочет поесть, ведь он же голодный, предложите съесть свой ужин, который вы оставили в холодильнике. После того, как ребенок пару раз заснет голодным, он поймет, что лучше есть то, что приготовила мама. Однако это лишь маленький пример. Куда серьезнее, если ребенок подрался с другом или сломал чужую игрушку. Постарайтесь вместе с малышом придумать, как решить эту проблему. Ваша главная задача ― донести до ребенка то, что у каждого действия есть последствия.

Будьте всегда рядом

И самое главное: почаще говорите своим детям о любви. Вы и только вы можете внушить им: что бы ни случилось, родители всегда будут рядом и всегда помогут. Разговаривайте и объясняйте, что нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить. Это самое главное. Ребенок должен знать, что в любом случае вы всегда поможете.

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