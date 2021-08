Як правильно говорити з дітьми про секс? Наскільки відвертими можуть бути такі розмови? Так, героїня 16 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-сексологиня Ксюша — без сорому говорить зі своїм сином про секс. Та чи потрібна підлітку така відвертість? Наскільки це може зашкодити розвитку дитини, розбирався експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Тривожні батьки — що робити: поради Дмитра Карпачова

Ксенія — сексологиня з трирічним стажем. Вона часто проводить майстер-класи, на яких навчає своїх клієнтів різних сексуальних технік. Не соромиться вона і свого сина-підлітка. Ксюша не ховає від хлопця ні книги про секс, ні іграшки. Також вона в подробицях пояснює йому різницю між порно і дійсністю, адже хоче, щоб у майбутньому в нього не виникало комплексів.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зазначив, що Ксенія робить правильно, що не приховує від сина те, чим займається, і не соромиться цього:

Однак ведучий проєкту зазначив, що таку інформацію потрібно дозувати, адже для підлітків це не дуже актуальна проблема. Набагато важливіше — їхня зовнішність, і більшість комплексів пов’язана саме з цим. Експерт закликав маму-сексологиню звернути увагу на проблеми зі шкірою, які є в її сина, і трохи зменшити темпи в сексуальному вихованні. Та чи прислухається жінка до порад Дмитра Карпачова? А також на що ще зверне увагу Ксюші ведучий проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.