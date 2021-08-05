Как правильно говорить с детьми о сексе? Насколько откровенными могут быть такие разговоры? Так, героиня 16 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-сексолог Ксюша — без стеснения говорит со своим сыном о сексе. Но нужна ли подростку такая откровенность? Насколько это может навредить развитию ребенка, разбирался эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Ксения — сексолог с трехлетним стажем. Она часто проводит мастер-классы, в которых учит своих клиентов разным сексуальным техникам. Не стесняется она и своего сына-подростка. Ксюша не прячет от парня ни книги о сексе, ни игрушки. Также она в подробностях объясняет ему разницу между порно и действительностью, ведь хочет, чтобы в будущем у него не возникало комплексов.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отметил, что Ксения делает правильно, что не скрывает от сына то, чем занимается, и не стесняется этого:

«Отношение ребенка к сексу формируется от того, как родители про это рассказывают. Если они смущаются, называют вещи не своими именами, пытаются что-то скрыть, дети начинают думать о том, что секс — что-то позорное и постыдное».

Однако ведущий проекта отметил, что такую информацию нужно дозировать, ведь для подростков это не очень актуальная проблема. Намного важнее — их внешность, и большинство комплексов связаны именно с этим. Эксперт призвал маму-сексолога обратить внимание на проблемы с кожей, которые есть у ее сына, и немного сбавить темпы в сексуальном воспитании. Но прислушается ли женщина к советам Дмитрия Карпачева? А также на что еще обратит внимание Ксюши ведущий проекта? Смотрите все подробности в видео.

Video: Как говорить с подростками о сексе: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, как говорить с подростками о сексе. Советы от шоу Супермама, как правильно говорить с подростками о сексе

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