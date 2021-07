Як правильно говорити з дитиною

Усі батьки переживають за своїх дітей і бажають їм тільки добра. Однак деякі дорослі переживають так сильно, що не можуть правильно щось пояснити. То як же налагодити контакт із дитиною? Як навчитися з нею взаємодіяти, щоб не образити і не завдати шкоди? Про це читайте в нашому матеріалі.

Діти розуміють усе буквально. Вони ще не вміють вибудовувати правильні логічні ланцюжки. Тому дуже важливо під час розмови з дитиною обговорювати не її саму, а конкретний вчинок. Це не Петрик поганий, а даремно він вікно розбив. Або не Ліза неслухняна, а не треба було різати мамину сукню, щоб пошити собі щось. Важливо робити акцент не на особистості, а на неправильних діях.

Усі діти — різні. І казати своєму синові, що сусідський хлопчик розумніший і сильніший, — непрощенна помилка. Подібними фразами можна не мотивувати, а навпаки, знизити самооцінку дитини. Краще сказати інакше: «Будь ласка, будь уважний, намагайся приходити вчасно. Я хвилювалася».

Діти тільки вчаться жити, тому неправильно очікувати від них того, що вже вміють дорослі. І якщо у вашого малюка щось не виходить, то не варто його звинувачувати в цьому. Якщо ви сваритимете, то бажання щось робити не додасться, а навпаки. Ваше завдання як батьків ― підбадьорити і підтримати.

Дитина — повноцінний член суспільства. І вона має право на свою власну думку. Так, безперечно, влазити в розмови дорослих — некрасиво і нетактовно. Та якщо ви на сімейній нараді обговорюєте щось не дуже важливе, то запитати думку дитини можна і треба.

