Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Как правильно говорить с ребенком

28.07.2021

Все родители переживают за своих детей и желают им только добра. Однако некоторые взрослые переживают так сильно, что не могут правильно что-то объяснить. Так как же наладить контакт с ребенком? Как научиться с ним взаимодействовать, чтобы не обидеть или не ранить его? Об этом читайте в нашем материале.

воспитание

Обсуждайте не ребенка, а его поступки

Дети понимают все буквально. Они еще не умеют выстраивать правильные логические цепочки. Поэтому очень важно во время разговора с ребенком обсуждать не его самого, а конкретный поступок. Не Петя плохой, а зря он окно разбил. Или не Лиза непослушная, а не нужно было резать мамино платье, чтобы сшить себе что-то. Важно делать акцент не на личности, а на неправильных действиях. 

Больше по теме: Как сохранять спокойствие, когда ребенок не слушается

Не сравнивайте детей

Все дети разные. И говорить своему сыну, что соседский мальчик умнее и сильнее, непростительная ошибка. Подобными фразами можно не мотивировать, а наоборот, понизить самооценку ребенка. Лучше сказать по-другому: «Пожалуйста, будь внимателен, старайся приходить вовремя. Я волновалась».  

воспитание

Не обвиняйте ребенка в неудачах

Дети только учатся жить, поэтому неправильно ожидать от них того, что уже умеют взрослые. И если у вашего крохи что-то не получается, то не стоит его винить в этом. Если вы его будете ругать, то желание что-то делать у него не прибавится, а наоборот. Ваша задача как родителя ― подбодрить и поддержать.

Больше по теме: Топ-9 книг о воспитании ребенка

У ребенка есть право на собственное мнение

Ребенок полноценный член общества. И он имеет право на свое собственное мнение. Да, безусловно, влезать в разговоры взрослых некрасиво и нетактично. Но, если вы на семейном совете обсуждаете что-то не очень важное, то спросить мнение ребенка можно и нужно.

Больше советов по воспитанию детей смотрите в психологическом реалити «Супермама».   

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить