Коли дитина повинна почати розуміти, що існують особисті кордони? Чи малюкам можна все? Так, учасниця 6-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-вигадниця Оксана ― 24/7 проводить зі своєю 3-річною донькою, яка практично весь час висить на маминій шиї. Чи варто обмежувати дитину в цьому? Коли дитина повинна розуміти, що в кожної людини є особистий простір? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Оксана разом із чоловіком виховує 3-річну доньку Ярославу. Жінка весь вільний час проводить в іграх з дитиною — саме так Оксана розвиває доньку. Однак учасниці не схвалили таку позицію, адже, на їхню думку, дівчинка не завжди розуміє, що можна робити, а що — ні. Так, Ярослава, не запитавши, почала малювати фломастером на руці дружини мусульманина Уляни. Жінці категорично не сподобалося те, що дитина не запитала дозволу. Експерт із питань дитячої вікової психології такої ж думки.

Ведучий проєкту зауважив, що розуміння особистісних кордонів з’являється, в першу чергу, через стосунки з мамою, яка повинна спокійно сказати «Стоп» або «Мені неприємно. Будь ласка, припини». Але тільки в тих випадках, коли їй це завдає дискомфорту. Так дитина вчитиметься поважати інших і буде мати розуміння, як захистити себе.

