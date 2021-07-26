Когда ребенок должен начать понимать, что существуют личные границы? Или же малышам можно все? Так, участница 6-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-выдумщица Оксана — 24/7 проводит со своей 3-летней дочерью, которая практически все время висит на маминой шее. Стоит ли ограничивать ребенка в этом? Когда ребенок должен понимать, что у каждого человека есть личное пространство? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Оксана вместе с мужем воспитывают 3-летнюю дочь Ярославу. Женщина все свободное время посвящает играм с малышкой ― именно так Оксана развивает дочь. Однако участницы не разделили такую позицию, ведь, по их мнению, девочка не всегда понимает, что можно делать, а что — нет. Так, Ярослава без спроса начала рисовать фломастером на руке жены мусульманина Ульяны. Женщине категорически не понравилось то, что малышка не спросила разрешения. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии такого же мнения.

«В три года ребенок уже должен понимать личностные и телесные границы. Как свои, так и людей вокруг. Нельзя трогать других людей без их согласия, и нельзя разрешать трогать себя. Особенно — интимные места. Это базовое правило безопасности», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

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Ведущий проекта заметил, что понимание личностных границ появляется, в первую очередь, через отношения с мамой, которая должна спокойно сказать: «Стоп» или «Мне неприятно. Пожалуйста, перестань». Но только в тех случаях, когда ей это приносит дискомфорт. Таким образом ребенок будет учиться уважать других и формировать понимание, как защитить себя.

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