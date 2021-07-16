«Супербабуся»: топ фактів про нове реаліті
16.07.2021
Уже цієї середи, 21 липня, о 19:40 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового психологічного реаліті «Супербабуся». Героїнями проєкту стануть бабусі, які поділяться своїм багатим досвідом виховання дітей, а також позмагаються за звання найкращої. Ведучим реаліті стане експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. А поки ми чекаємо на прем’єру, пропонуємо ознайомитися з пятіркою фактів про новий проєкт.
Більше на тему: «Супербабуся»: Дмитро Карпачов розповів, якою він бачить сучасну бабусю
- Проєкт «Супербабуся» — унікальний, адже нині на українському телебаченні у фокусі тільки молодь, а ось люди поважного віку залишаються за бортом.
- У кожному випуску проєкту глядачі побачать історію цілого роду. У бабусь, батьків і онуків буде шанс розповісти свою правду і свою історію. А глядач зможе зрозуміти, як помилки бабусь, яких вони припустилися під час виховання своїх дітей, вплинули на них, коли вони подорослішали.
- Всі героїні проєкту «Супербабуся» — унікальні жінки з неймовірними історіями. Так, глядачі познайомляться з бабусею-рокером, бабусею-робінзоном, бабусею-моделлю, бабусею-спокусницею і багатьма іншими.
- Зйомки проєкту не обійшлися без складнощів: наприклад, одна з героїнь після першого знімального дня… зламала ногу.
- У проєкті «Супербабуся» експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов поділиться з телеглядачами своїм баченням того, якою має бути сучасна бабуся. І його думка розірве всі шаблони та стереотипи, до яких звикли в нашій країні.
Більше про виховання дітей і онуків дізнайтеся в новому психологічному реаліті «Супербабуся», прем’єра якого відбудеться вже 21 липня о 19:40 на телеканалі СТБ.
Video: «Супербабуся»: топ фактів про нове реаліті
Video: «Супербабуся»: топ фактів про нове реаліті
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