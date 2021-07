Уже цієї середи, 21 липня, о 19:40 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нового психологічного реаліті «Супербабуся». Героїнями проєкту стануть бабусі, які поділяться своїм багатим досвідом виховання дітей, а також позмагаються за звання найкращої. Ведучим реаліті стане експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. А поки ми чекаємо на прем’єру, пропонуємо ознайомитися з пятіркою фактів про новий проєкт.

Більше на тему: «Супербабуся»: Дмитро Карпачов розповів, якою він бачить сучасну бабусю

Більше про виховання дітей і онуків дізнайтеся в новому психологічному реаліті «Супербабуся», прем’єра якого відбудеться вже 21 липня о 19:40 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.