«Супербабушка»: топ фактов о новом реалити
16.07.2021
Уже в эту среду, 21 июля, в 19:40 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового психологического реалити «Супербабушка». Героинями проекта станут бабушки, которые поделятся своим богатым опытом воспитания детей, а также посоревнуются за звание лучшей. Ведущим реалити станет эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. А пока мы ждем премьеру, предлагаем ознакомиться с топ-5 фактов о новом проекте.
Больше по теме: «Супербабушка»: Дмитрий Карпачев рассказал, какой он видит современную бабушку
- Проект «Супербабушка» — уникальный, ведь сегодня на украинском телевидении в фокусе только молодежь, а вот люди в возрасте остаются за бортом.
- В каждом выпуске проекта зрители увидят историю целого рода. У бабушек, родителей и внуков будет шанс рассказать свою правду и свою историю. А зритель сможет понять, как ошибки бабушек, которые они допустили во время воспитания своих детей, повлияли на них, когда они повзрослели.
- Все героини проекта «Супербабушка» — уникальные женщины с невероятными историями. Так, зрители познакомятся с бабушкой-рокером, бабушкой-робинзоном, бабушкой-моделью, бабушкой-соблазнительницей и многими другими.
- Съемки проекта не обошлись без сложностей: например, одна из героинь после первого съемочного дня… сломала ногу.
- В проекте «Супербабушка» эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев поделится с телезрителями своим видением того, какой должна быть современная бабушка. И его мнение разорвет все шаблоны и стереотипы, к которым привыкли в нашей стране.
Больше о воспитании детей и внуков узнайте в новом психологическом реалити «Супербабушка», премьера которого состоится уже 21 июля в 19:40 на телеканале СТБ.
Video: «Супербабушка»: топ фактов о новом реалити
Video: «Супербабушка»: топ фактов о новом реалити
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+