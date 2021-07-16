Уже в эту среду, 21 июля, в 19:40 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового психологического реалити «Супербабушка». Героинями проекта станут бабушки, которые поделятся своим богатым опытом воспитания детей, а также посоревнуются за звание лучшей. Ведущим реалити станет эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. А пока мы ждем премьеру, предлагаем ознакомиться с топ-5 фактов о новом проекте.

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Проект «Супербабушка» — уникальный, ведь сегодня на украинском телевидении в фокусе только молодежь, а вот люди в возрасте остаются за бортом.

В каждом выпуске проекта зрители увидят историю целого рода. У бабушек, родителей и внуков будет шанс рассказать свою правду и свою историю. А зритель сможет понять, как ошибки бабушек, которые они допустили во время воспитания своих детей , повлияли на них, когда они повзрослели .

Все героини проекта «Супербабушка» — уникальные женщины с невероятными историями. Так, зрители познакомятся с бабушкой-рокером, бабушкой-робинзоном, бабушкой-моделью, бабушкой-соблазнительницей и многими другими.

Съемки проекта не обошлись без сложностей: например, одна из героинь после первого съемочного дня… сломала ногу.

В проекте «Супербабушка» эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев поделится с телезрителями своим видением того, какой должна быть современная бабушка. И его мнение разорвет все шаблоны и стереотипы, к которым привыкли в нашей стране.

Больше о воспитании детей и внуков узнайте в новом психологическом реалити «Супербабушка», премьера которого состоится уже 21 июля в 19:40 на телеканале СТБ.

Video: «Супербабушка»: топ фактов о новом реалити 21 июля, в 19:40 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового психологического реалити Супербабушка. Читайте топ-5 интересных фактов о проекте

Video: «Супербабушка»: топ фактов о новом реалити 21 июля, в 19:40 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера нового психологического реалити Супербабушка. Читайте топ-5 интересных фактов о проекте

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