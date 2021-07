Що таке синдром вивченої безпорадності, розповів Дмитро Карпачов

Практично всі батьки хочуть, щоб їхні діти були слухняними. Адже це дуже зручно, коли в сім’ї є дитина, яка беззаперечно виконує всі прохання батьків. Однак бажання виховати ідеального сина або дочку в майбутньому може призвести до виникнення синдрому вивченої безпорадності. Про те, що це таке і яку шкоду це може принести в дорослому житті дітям, розповів ведучий психологічних реаліті «Супермама» та «Супербабуся», а також експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Синдром вивченої безпорадності — це коли людина знаходиться в ситуації, що травмує, але нічого не робить, щоб із неї вибратися. У неї порушений зв’язок між зусиллями і результатом, а також знижена мотивація.

Дмитро Карпачов акцентує увагу на тому, що такі люди — ментальні люди похилого віку. І справа тут зовсім не у віці, адже можна і в 16 років бути похмурим і безрадісним. У таких людей немає інтересу до життя, до інших людей, також у них превалює песимістичний настрій. Їм близька роль жертви, вони не стануть боротися проти обставин.

На думку експерта з питань дитячої вікової психології, одна з причин синдрому вивченої безпорадності — неправильне виховання, адже батьки часто хочуть, щоб їхні діти були слухняними. А це не зовсім правильно, бо таке виховання в майбутньому може призвести до нездатності ухвалювати власні рішення і відстоювати свою думку. Як наслідок — синдром вивченої безпорадності. Адже сліпе слідування батьківським побажанням або проханням позбавляє дитину можливості вчинити інакше, не тільки так, як каже мама або тато. Тут вже точно немає місця креативності та самовираженню.

