Что такое синдром выученной беспомощности, рассказал Дмитрий Карпачев

Практически все родители хотят, чтобы их дети были послушными. Ведь это очень удобно, когда в семье есть ребенок, беспрекословно выполняющий все просьбы родителей. Однако желание воспитать идеального сына или дочь в будущем может привести к возникновению синдрома выученной беспомощности. О том, что это такое и какой вред это может принести во взрослой жизни детям, рассказал ведущий психологических реалити «Супермама» и «Супербабушка», а также эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Что такое синдром выученной беспомощности

Синдром выученной беспомощности — это когда человек находится в травмирующей ситуации, но ничего не делает, чтобы из нее выбраться. У него нарушена связь между усилиями и результатом, а также снижена мотивация.

Дмитрий Карпачев акцентирует внимание на том, что такие люди — ментальные старики. И дело тут вовсе не в возрасте, ведь можно и в 16 лет быть унылым и безрадостным. У таких людей нет интереса к жизни, к другим людям, а также превалирует пессимистичное настроение. Им близка роль жертвы, они не станут бороться против обстоятельств.

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Как побороть синдром выученной беспомощности

По мнению эксперта по вопросам детской возрастной психологии, одна из причин синдрома выученной беспомощности — неправильное воспитание, ведь родители часто хотят, чтобы их дети были послушными. А это не совсем правильно, потому что такое воспитание в будущем может привести к неспособности принимать собственные решения и отстаивать свое мнение. Как следствие — синдром выученной беспомощности. Ведь слепое следование родительскому пожеланию или просьбе лишает ребенка возможности поступить по-другому, не только так, как говорит мама или папа. Тут уж точно нет места креативности и самовыражению.

«Дети, чьи родители душат их своим авторитаризмом, не умеют жить по-другому. И не смогут в будущем стать по-настоящему свободными людьми и нести ответственность за свою судьбу, — говорит эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. — Не выстраивайте стеклянные стены вокруг своих детей, разрушить их будет очень трудно».

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