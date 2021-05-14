Наскільки близькими можуть бути стосунки між рідними сестрами? Так, героїня 4 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-тамада Вікторія — виховала двох доньок, які довіряють усі свої секрети мамі. Дівчата навіть сплять в одному ліжку і можуть поцілувати одна одну в губи. Та чи правильно це? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Мама-тамада Вікторія дуже любить свою сім’ю. Вона обожнює своїх дочок. До слова, дівчатка також не можуть уявити своє життя одна без одної. Вони часто обіймаються, діляться секретами і навіть можуть поцілуватися в губи.

Однак, на думку експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова, такі поцілунки можуть свідчити про відсутність власних кордонів. Він вважає такий підхід не зовсім правильним.

«Дуже важливо дати дітям розуміння, які прояви любові є прийнятними в стосунках пари, а які — у стосунках з рідними», — резюмував ведучий проєкту.

Також Дмитро Карпачов розкритикував старшу дочку мами-тамади за те, що та бере з собою на побачення молодшу сестру. Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що дівчинці було б краще відвідувати гуртки чи спілкуватися з друзями, а не ходити на чужі побачення і тим більше просити у малознайомих чоловіків іграшки. Дмитро Карпачов зазначив, що й молоді люди в такій ситуації почуватимуться дивно і навряд чи в майбутньому наважаться на друге побачення.

А які ще поради почула мама-тамада Вікторія від експерта з питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі? Дивіться докладніше у відео.

Video: Чи можуть родичі цілуватися в губи: думка Дмитра Карпачова Ведучий шоу Супермама Дмитро Карпачов розповів, чи можуть родичі цілуватися в губи. Поради від шоу Супермама, можуть родичі цілуватися в губи

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