Насколько близкими могут быть отношения между родными сестрами? Так, героиня 4 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-тамада Виктория — воспитала двоих дочерей, которые доверяют все свои секреты маме. Девочки даже спят в одной кровати и могут поцеловать друг друга в губы. Но правильно ли это? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Мама-тамада Виктория очень любит свою семью. Она души не чает в своих дочерях. К слову, девочки также не могут представить свою жизнь друг без друга. Они часто обнимаются, делятся секретами и даже могут поцеловать друг друга в губы.

Однако, по мнению эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева, такие поцелуи могут свидетельствовать об отсутствии собственных границ. Он считает, что такой подход не совсем правильный.

«Очень важно дать детям понимание, какие проявления любви являются приемлемыми в отношениях пары, а какие — в отношениях с родными», — резюмировал ведущий проекта.

Также Дмитрий Карпачев раскритиковал старшую дочь мамы-тамады за то, что та берет с собой на свидания младшую сестру. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что девочке было бы лучше посещать кружки или общаться с друзьями, а не ходить на чужие свидания и тем более просить у малознакомых мужчин игрушки. Дмитрий Карпачев отметил, что и молодые люди в такой ситуации будут чувствовать себя странно и вряд ли в будущем решаться на второе свидание.

А какие еще советы услышала мама-тамада Виктория от эксперта по вопросам детской возрастной психологии во время личной встречи? Смотрите подробнее в видео.

Video: Могут ли родственники целоваться в губы: мнение Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал, могут ли родственники целоваться в губы. Советы от шоу Супермама, Могут ли родственники целоваться в губы

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