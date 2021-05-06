6 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 36 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Уже сьогодні стане відомо, хто отримає заповітне звання. Та спочатку суперниці вирушать оцінювати методи виховання мами-блогерки Насті. Жінка відверто зізнається, що не слухає нічиїх порад і не читає книжок. Вона виховує свого сина інтуїтивно. Та чи добре в неї це виходить?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки ― у гості запрошує блогерка Настя. Разом із чоловіком вона виховує дворічного Єгора. Героїня реаліті не дослухається до порад зі сторони і не звертає уваги на загальноприйняті стереотипи у вихованні. Народження сина допомогло Насті знайти себе в блогінгу, і тепер вона активно ділиться своїми лайфхаками з підписниками. Що про її методи виховання скаже Дмитро Карпачов? І хто стане переможницею тижня? Дивіться в ефірі!

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У 36 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Чому учасниці припускають, що Настя ― ледащо?

Невже мама-блогерка зовсім не дбає про безпеку і здоров’я свого сина?

Як до блогінгу Насті ставиться її чоловік? І як успіхи учасниці прокоментують суперниці?

Невже весь свій вільний час Настин син проводить у телефоні?

Video: «Супермама» 3 сезон 36 випуск від 06.05.2021: Чим здивує мама-блогерка Настя? Супермама 3 сезон 36 випуск: Невже мама-блогер зовсім не розвиває свого сина? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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