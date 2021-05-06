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«Супермама» 3 сезон 36 выпуск от 06.05.2021: Чем удивит мама-блогер Настя?

06.05.2021

6 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 36 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Уже сегодня станет известно, кто получит заветное звание. Но прежде соперницы отправятся оценивать методы воспитания мамы-блогера Насти. Женщина откровенно признается, что не слушает ничьих советов и не читает книг. Она воспитывает своего ребенка интуитивно. Но так ли хорошо у нее это получается?

супермама

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока ― в гости приглашает блогер Настя. Вместе с супругом она воспитывает двухлетнего Егора. Героиня реалити не прислушивается к советам со стороны и не обращает внимания на общепринятые стереотипы в воспитании. Рождение сына помогло Насте найти себя в блогинге, и теперь она активно делится своими лайфхаками с подписчиками. Что о ее методах воспитания скажет Дмитрий Карпачев? И кто станет победительницей недели? Смотрите в эфире! 

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В 36 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Почему участницы предполагают, что Настя ― лентяйка?
  • Неужели мама-блогер совсем не печется о безопасности и здоровье своего сына?
  • Как к блогингу Насти относится ее муж? И как успехи участницы прокомментируют соперницы?
  • Неужели все свое свободное время сын Насти проводит в телефоне?

Video: «Супермама» 3 сезон 36 выпуск от 06.05.2021: Чем удивит мама-блогер Настя?

Супермама 3 сезон 36 выпуск: Неужели мама-блогер совсем не развивает своего сына? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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