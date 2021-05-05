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«Супермама» 3 сезон 35 випуск від 05.05.2021: Чим здивує мама-свято Анжеліка?

05.05.2021

5 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 35 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать у гості до емоційної Анжеліки. Жінка виховує маленьку донечку, однак, щоб бути мамою, їй доводиться щодня долати серйозну психологічну недугу. Чи виходить у неї, у цьому розберуться конкурентки.

супермама

Учасниці реаліті вирушають у гості до емоційної і непередбачуваної Анжеліки. Разом із чоловіком вона виховує дочку Адель, якій півтора року. Героїня зізнається, що вона ― жінка-свято: намагається проживати день яскраво. Анжеліка веселиться з донечкою, співає і танцює. Проте емоційність учасниці проявляється не тільки в позитивному ключі. Кілька років тому вона зверталася до лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла», щоб з їхньою допомогою впоратися з непростим захворюванням ― обсесивно-компульсивним розладом. Як героїня виховує донечку за такого складного діагнозу? Це готові перевірити учасниці реаліті.

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У 35 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Чи оцінять учасниці яскраве привітання Анжеліки?
  • Що стало причиною виникнення в героїні обсесивно-компульсивного розладу?
  • Через що довелося пройти емоційній мамі, щоб народити дочку?
  • Хто насправді займається вихованням Адель?
  • Чому під час випуску в Анжеліки станеться істерика?

Video: «Супермама» 3 сезон 35 випуск від 05.05.2021: Чим здивує мама-свято Анжеліка?

Супермама 3 сезон 35 випуск: Невже Анжеліка страждає від психічного розладу і одночасно виховує доньку? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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