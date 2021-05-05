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«Супермама» 3 сезон 35 выпуск от 05.05.2021: Чем удивит мама-праздник Анжелика?

05.05.2021

5 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 35 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправляются в гости к эмоциональной Анжелике. Женщина воспитывает маленькую доченьку, однако, чтобы быть мамой, ей приходится ежедневно преодолевать серьезный психологический недуг. Получается ли у нее, в этом разберутся конкурентки.

супермама

Участницы реалити отправляются в гости к эмоциональной и непредсказуемой Анжелике. Вместе с супругом она воспитывает дочь Адель, которой полтора года. Героиня признается, что она ― женщина-праздник: старается проживать день ярко и красочно. Анжелика веселится с доченькой, поет и танцует. Но эмоциональность участницы проявляется не только в позитивном ключе. Несколько лет назад она обращалась к врачам проекта «Я соромлюсь свого тіла», чтобы с их помощью справиться с непростым заболеванием ― обсессивно-компульсивным расстройством. Как героиня воспитывает доченьку при таком сложном диагнозе? Готовы проверить участницы реалити.  

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В 35 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Оценят ли участницы яркое приветствие Анжелики?
  • Что стало причиной возникновения у героини обсессивно-компульсивного расстройства?
  • Через что пришлось пройти эмоциональной маме, чтобы родить дочь?
  • Кто на самом деле занимается воспитанием Адель?
  • Почему во время выпуска у Анжелики случится истерика?

Video: «Супермама» 3 сезон 35 выпуск от 05.05.2021: Чем удивит мама-праздник Анжелика?

Супермама 3 сезон 35 выпуск: Неужели Анжелика страдает от психического расстройства и одновременно воспитывает дочь? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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