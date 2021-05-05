Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як заспокоїти гіперактивну дитину

05.05.2021

Активні діти. Від них буває багато шуму. Особливо, якщо дитина не просто активна, а гіперактивна. У такому разі її заспокоїти ще складніше. Але можливо. Які методи допоможуть утихомирити гіперактивну дитину? Про це читайте в нашому матеріалі.

воспитание

Перш ніж перейти до порад, важливо розібратися, що таке гіперактивність. Діти з таким синдромом дуже активні. Вони постійно в русі, не можуть всидіти на одному місці, багато розмовляють, постійно відволікаються. Такі діти часто мають труднощі у спілкуванні з однолітками, погано засвоюють матеріал у школі. Але не тому, що мають проблеми з інтелектом. Навпаки. Просто через дефіцит уваги не здатні довго сидіти і вчитися. Діти з СДУГ (синдромом дефіциту уваги і гіперактивності) часто незграбні, можуть бути агресивні та дуже емоційні. Тож як заспокоїти такого малюка?

Більше на тему: Як зберігати спокій з дітьми

Як заспокоїти гіперактивну дитину

Встановіть чіткі правила.

Правила і кордони дуже важливі для дітей із СДУГ. Загравшись, вони не можуть самотужки зупинитися. І завдання батьків допомогти це зробити. Чіткі правила, які ніколи (підкресліть двічі!!!) не порушуються. Коли малюк знає, що на нього чекає через дві години, йому спокійно. І його батькам теж.

Організуйте чіткий розпорядок дня

Це друге не менш важливе правило, яке підкріплює перше. Чіткий розпорядок дня допомагає гіперактивній дитині не пропустити важливі справи. А ще гарненько відпочити. Для таких дітей вкрай важливий хороший сон. Так нервова система встигне відновитися. Тому режим ваше все.

воспитание

Більше на тему: Як реагувати на дитячі істерики: поради Дмитра Карпачова

Правильне харчування

Ми те, що ми їмо. І для гіперактивної дитини це правило актуальне як ніколи. Уникайте їжі, яка збуджує нервову систему. Обмежте вживання шоколаду і газованих солодких напоїв. Віддайте перевагу простим продуктам. А перед сном запропонуйте випити води з медом або стакан теплого молока. Це заспокоює і допоможе малюкові швидше заснути.

Чергуйте активності

Гіперактивна дитина не може сама зупинитися, захопившись гучною рухливою грою. Завдання батьків зробити це за неї. Чергуйте тихі й гучні ігри. І перед сном жодних веселощів.

Дайте вихід енергії

У гіперактивної дитини дуже багато енергії. І її потрібно кудись дівати. Так нехай це працює на користь. Відведіть малюка у спортивну секцію. Перевагу віддавайте не командним видам спорту. Оптимальний варіант басейн. Так усі м’язи працюватимуть, а вода заспокоїть і розслабить нервову систему.

воспитание

Більше на тему: Що робити, якщо дитина боїться темряви

Розвивайте увагу

Гіперактивна дитина, на жаль, не володіє необхідною кількістю уваги, часто відволікається. Так що завдання батьків допомогти натренувати цю саму увагу. Зверніться по допомогу до фахівця: дефектолога або нейропсихолога. Люди зі спеціальною освітою знають, як працювати з такими дітьми. Вони і вас навчать. Так що вперед.

І, головне, пам’ятайте: діагноз “гіперактивність” може поставити тільки лікар психіатр і психоневролог, а не сусідка тітка Люда. СДУГ це не невихована і балувана дитина. Це дитина, у якої є певні неврологічні особливості. І впоратися з такими особливостями вам допоможе лікар.

Більше порад про виховання дітей живіться в психологічному реаліті  «Супермама».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати