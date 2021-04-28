Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 3 сезон 31 випуск від 28.04.2021: Чим здивує досвідчена мама Світлана?

28.04.2021

28 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 31 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до досвідченої мами-леді Світлани. Жінка виховує трьох дітей, а її онуки старші за молодших сина і дочку. Та чи вистачає мамі-леді сили і часу на виховання?

супермама

Учасниці реаліті вирушають у гості до досвідченої мами Світлани. Юна леді 50+, як себе називає героїня, є успішною бізнесвумен і публічною особою: вона займається організацією весіль та івентів. Досвідчена мама виховує трьох дітей. Її старшій дочці, Марії, 34 роки. Також у Світлани є двійнята, їм по вісім із половиною років. Онуки героїні старші за її молодших дітей! Учасниця дотримується всіх правил здорового харчування і прищеплює такі ж правила дітям. Вона впевнена, що є ідеальною мамою! Та чи вдасться їй переконати в цьому трьох суперниць?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 30 випуск: Невже Даша виганяла чоловіка і синів з дому?

У 31 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Навіщо Світлана змушує своїх молодших дітей щодня пити БАДи?
  • Яка трагічна історія трапилася з чоловіком Світлани?
  • Чому досвідчена мама вирішила народити дітей у зрілому віці?
  • Яку правду Світлана приховує від своїх молодших дітей?
  • Чому старша дочка досвідченої мами поїхала від неї в 17 років?

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати