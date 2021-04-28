28 квітня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 31 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать у гості до досвідченої мами-леді Світлани. Жінка виховує трьох дітей, а її онуки старші за молодших сина і дочку. Та чи вистачає мамі-леді сили і часу на виховання?

Учасниці реаліті вирушають у гості до досвідченої мами Світлани. Юна леді 50+, як себе називає героїня, є успішною бізнесвумен і публічною особою: вона займається організацією весіль та івентів. Досвідчена мама виховує трьох дітей. Її старшій дочці, Марії, 34 роки. Також у Світлани є двійнята, їм по вісім із половиною років. Онуки героїні старші за її молодших дітей! Учасниця дотримується всіх правил здорового харчування і прищеплює такі ж правила дітям. Вона впевнена, що є ідеальною мамою! Та чи вдасться їй переконати в цьому трьох суперниць?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 30 випуск: Невже Даша виганяла чоловіка і синів з дому?

У 31 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Навіщо Світлана змушує своїх молодших дітей щодня пити БАДи?

Яка трагічна історія трапилася з чоловіком Світлани?

Чому досвідчена мама вирішила народити дітей у зрілому віці?

Яку правду Світлана приховує від своїх молодших дітей?

Чому старша дочка досвідченої мами поїхала від неї в 17 років?

Читайте нас також у Viber і Telegram.