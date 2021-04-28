28 апреля в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 31 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся в гости к опытной маме Светлане. Женщина воспитывает троих детей, а ее внуки старше младших сына и дочери. Хватает ли маме-леди силы и времени на воспитание?

Участницы реалити отправляются в гости к опытной маме Светлане. Юная леди 50+, как себя называет героиня, является успешной бизнесвумен и публичной личностью: она занимается организацией свадеб и ивентов. Опытная мама воспитывает троих детей. Ее старшей дочери, Марии, 34 года. Также у Светланы есть двойняшки, им по восемь с половиной лет. Внуки героини старше ее младших детей! Светлана придерживается всех норм здорового питания и прививает такие же правила детям. Она уверена, что является идеальной мамой! Но удастся ли ей убедить в этом троих соперниц?

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В 31 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Зачем Светлана заставляет своих младших детей ежедневно пить БАДы?

Какая трагическая история случилась с мужем Светланы?

Почему опытная мама решила родить детей в зрелом возрасте?

Какую правду Светлана скрывает от своих младших детей?

Почему старшая дочь опытной мамы уехала от нее в 17 лет?

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