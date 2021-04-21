Чи повинні батьки вчити своїх дітей, а чи це суто обов’язок учителів? Так, учасниця 17-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-дивачка Катя — не переживає, що її 7-річна донька після 1-го класу дуже погано читає і не вміє рахувати в умі межах десяти. Жінка вважає, що здоров’я і щастя дітей набагато важливіші за знання. Та чи правильний такий підхід? Що про це скаже ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Як розповіла Катя, вона не може вчити уроки зі своєю дочкою, адже часто дратується і починає кричати на Маргариту. Жінка вважає, що замість навчання краще весело провести час і зробити все, щоб її діти були щасливі. Однак у ведучого проєкту Дмитра Карпачова про це трохи інакша думка.

«Насправді діти повинні виконувати домашнє завдання самостійно. Але навчити їх цього повинні саме батьки. Потрібно підказати, у якому порядку краще робити уроки або як швидше запам’ятовувати інформацію. Навик самостійного навчання не з’явиться за один день. На це потрібно витратити час, але по-іншому дитина не навчиться виконувати домашнє завдання», — каже експерт із питань дитячої вікової психології.

Під час особистої зустрічі з мамою-дивачкою Дмитро Карпачов наголосив, що для дитини важливо вміти вчитися, але для цього потрібно вміти читати. До того ж дуже важливо навчити дитину вміти робити те, що їй не цікаво. Наприклад, виконувати домашні завдання.

«У шкільному колективі певний рівень знань безпосередньо впливає на взаємини між однокласниками. У першому класі дитина повинна вміти читати. Також дуже важливо прагнути розвивати навичку читати швидко».

Дмитро Карпачов порадив мамі-дивачці найняти репетитора, який допоможе вирішити проблему з уроками.

«Звичайно ж, ми можемо говорити про те, що дитина ходить до школи і з нею там повинні займатися вчителі. Але, з огляду на реальність, потрібно пам’ятати про те, що освіта наших дітей — наша відповідальність», — зазначив ведучий проєкту.

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