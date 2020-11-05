Як заслужити любов і увагу батьків, якщо в сім’ї між братами і сестрами висока конкуренція? Так, учасниця 16-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама чемпіонів Марія — виховує трьох дітей, кожен із яких професійно займається спортом. Найбільше нагород — приблизно 300 — завоювала старша дочка — Христина. Проте й молодші сини прагнуть побити рекорди дівчинки. Вони також займаються спортом, щоб здобути медалі. І мама їх усіляко заохочує. Однак ведучий проєкту Дмитро Карпачов вважає, що діти Марії просто змагаються за мамину увагу, адже, щоб їх похвалили, потрібно завоювати золото. Та чи правильно це? Відповідь знайдете у нашому матеріалі.

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Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що в родині Марії занадто багато уваги приділяють медалям. Так, молодші діти дуже засмучуються, бо в їхньої старшої сестри більше нагород, ніж у них. Вони відверто зізнаються, що теж хочуть отримувати золоті медалі і бути такими ж, як і Христина.

«Навіть маленький Тигран займається спортом не тому, що це цікаво і корисно, а для того, щоб урочисто вішати медалі на дошку. Навряд чи ці нагороди та досягнення справді цікаві хлопчикові. Швидше за все, він сприймає їх як спосіб заслужити мамину любов і увагу», — каже ведучий проєкту.

Старша дочка Марії досягла дуже великих результатів. У її планах на майбутнє — поїхати на Олімпійські ігри і там теж завоювати золото. Однак Дмитро Карпачов звертає увагу на те, що таке бажання має, в першу чергу, виходити від самої Христини, а не від мами, адже, як зізналася дівчинка, на початках їй не надто подобалася гімнастика.

«Щоб досягти таких високих результатів у спорті, потрібна і спортивна дисципліна, і суворий режим, і деякі обмеження. Тому дуже важливо, щоб це було потрібно, в першу чергу, дитині, а не тільки мамі. Бо якщо дитина повинна докладати титанічних зусиль заради того, що хочуть батьки, а не вона сама, подорослішавши, вона може відчути порожнечу, адже втратила дитинство», — резюмував Дмитро Карпачов.

Під час особистої зустрічі ведучий проєкту зазначив, що, на його думку, Марія сама провокує конкуренцію між своїми дітьми. Експерт із питань дитячої вікової психології наголосив, що дитина в такому віці не повинна переживати через малу кількість медалей, адже сини Марії хочуть здобути нагороди не тому, що їм подобається спорт, а для того, щоб отримати мамину увагу. Дмитро Карпачов акцентував, що дитина має бути впевнена в тому, що мама приділятиме їй достатньо часу незалежно від кількості медалей, які вона отримає. Адже молодшим дітям дуже непросто жити в родині, де є така видатна спортсменка, як Христина. Однак Марія не почула Дмитра. Жінка не бачить у цьому проблеми.

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