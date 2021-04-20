Що робити, якщо ваша дитина страждає від булінгу? Яких заходів потрібно вжити в першу чергу? Так, учасниця 3 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — оперна діва Олена ― зіткнулася з подібною проблемою. З її дочки знущалися однокласники в школі. Що робити в подібній ситуації і як допомогти дитині зрозуміти, що в цькуванні немає її провини? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Оперна діва Олена Гребенюк під час випуску розповіла про те, що її дочка потерпала від булінгу в школі. А все через те, що Ліза страждає від зайвої ваги. Щоб вирішити це питання, Олені довелося перевести свою дочку в інклюзивний клас.

«Булінг — серйозна проблема, і її потрібно вирішувати дуже швидко. Насамперед треба захистити дитину, яку цькують. Наприклад, забрати зі школи на кілька днів і обов’язково пояснити, що вона не винна в тому, що відбувається. Далі важлива робота з усім класом із залученням класного керівника, шкільного психолога і адміністрації навчального закладу. І головне, потрібно пам’ятати про те, що якщо під час булінгу дитина піддається насильству, завжди можна звернутися в поліцію», — резюмував Дмитро Карпачов.

Однак окрім булінгу в школі Ліза зіткнулася з іще однією проблемою — бабуся не дозволяє їй запрошувати додому друзів. Єдиний друг для дівчинки — м’яка іграшка, якою вона дуже дорожить.

«Те, що Ліза в такому віці сильно прив’язана до м’якої іграшки, свідчить про те, що в її оточенні практично немає близьких людей, які її розуміють і люблять. Ненормально, коли в дитини в підлітковому віці немає друзів, тому що дорослі це забороняють», — каже експерт із питань дитячої вікової психології.

Під час особистої зустрічі з оперною дівою Дмитро Карпачов порадив жінці давати право своїй дочці не погоджуватися з думкою бабусі. Та чи прислухається Олена до думки експерта?

Більше порад щодо виховання дивіться в психологічному реаліті «Супермама».

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