Что делать, если ваш ребенок страдает от буллинга? Какие меры нужно предпринять в первую очередь? Так, участница 3 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — оперная дива Алена — столкнулась с подобной проблемой. Ее дочь травили одноклассники в школе. Что делать в подобной ситуации и как помочь ребенку понять, что в травле нет его вины? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Оперная дива Алена Гребенюк во время выпуска рассказала о том, что ее дочь подверглась буллингу в школе. А все из-за того, что Лиза страдает от лишнего веса. Чтобы решить этот вопрос, Алене пришлось перевести свою дочь в инклюзивный класс.

«Буллинг — серьезная проблема, и ее нужно решать очень быстро. В первую очередь следует защитить ребенка, которого травят. Например, забрать со школы на несколько дней и обязательно объяснить, что он не виноват в том, что происходит. Дальше важна работа со всем классом с привлечением классного руководителя, школьного психолога и администрации учебного заведения. И главное, нужно помнить о том, что если во время буллинга ребенок подвергается насилию, всегда можно обратиться в полицию», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

Однако помимо буллинга в школе Лиза столкнулась с еще одной проблемой — бабушка не разрешает ей приводить в дом друзей. Единственный друг для девочки — мягкая игрушка, которой она очень дорожит.

«То, что Лиза в таком возрасте сильно привязана к мягкой игрушке, говорит о том, что в ее окружении практически нет близких людей, которые ее понимают и любят. Ненормально, когда у ребенка в подростковом возрасте нет друзей, потому что взрослые это запрещают», — говорит эксперт по вопросам детской возрастной психологии.

Во время личной встречи с оперной дивой Дмитрий Карпачев посоветовал женщине давать право своей дочери не соглашаться с мнением бабушки. Но прислушается ли Алена к эксперту?

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