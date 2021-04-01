1 квітня закінчився четвертий тиждень третього сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддав свої бонусні бали бізнес-мамі Ірині, адже, на його думку, саме вона змогла виховати своїх дітей самостійними. Про те, чому жінка вирішила взяти участь у проєкті і чи змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Ірино, чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Вирішила взяти участь у проєкті, щоб показати на власному прикладі, що можна поєднувати і самореалізацію, і виховання дітей. Це не дуже складно, якщо правильно підготуватися і все спланувати.

Яке враження на вас справили учасниці?

Коли я побачила своїх суперниць, то у мене виникло двояке враження. Ми всі дуже різні. Проте дівчата всі чудові, хоча деякі їхні методи виховання я не поділяю.

Дмитро Карпачов під час особистої бесіди порадив вам переглянути своє ставлення до зброї та до того, що ваш старший син може самостійно її брати. Ви прислухалися до його поради?

Так, Дмитро дав мені дуже слушну пораду. Ми переглянули своє ставлення до зброї і до полювання. Тепер ворони для Микити під забороною. До того ж він перестав самостійно розпалювати камін, і ми, нарешті, купили вогнегасник.

Ви підтримуєте зв’язок із учасницями?

Так, я підтримую стосунки з деякими учасницями: з Ксюшею та Оленою (тою, що старша).

Чи змінилося щось після проєкту?

Якихось різких змін після проєкту не відбулося, але деякі моменти відкоригували. Так, наприклад, після бесіди Ксюші з Микитою я зрозуміла, що син уже підліток і потрібно не боятися говорити з ним на дорослі теми. Ксюша подарувала енциклопедію Микиті. Спасибі їй за це. Загалом, після проєкту наше життя стало кращим.

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