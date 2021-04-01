1 апреля закончилась четвертая неделя третьего сезона психологического реалити «Супермама». В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдал свои бонусные баллы бизнес-маме Ирине, ведь, по его мнению, именно она смогла воспитать своих детей самостоятельными. О том, почему женщина решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Ирина, почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Решила поучаствовать в проекте, чтобы показать на собственном примере, что можно совмещать и самореализацию, и воспитание детей. Это не очень сложно, если правильно подготовиться и все спланировать.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Когда я увидела своих соперниц, то у меня возникло двоякое впечатление. Мы все очень разные. Но девочки все замечательные, хотя некоторые методы их воспитания я не разделяю.

Дмитрий Карпачев во время личной беседы посоветовал вам пересмотреть свое отношение к оружию и к тому, что ваш старший сын может самостоятельно его брать. Вы прислушались к его совету?

Да, Дмитрий дал мне очень дельный совет. Мы пересмотрели свое отношение к оружию и к охоте. Теперь вороны для Никиты под запретом. К тому же он перестал самостоятельно разжигать камин, и мы, наконец-то, купили огнетушитель.

Вы поддерживаете связь с участницами?

Да, я поддерживаю отношения с некоторыми участницами: с Ксюшей и Еленой (той, которая постарше).

Изменилось ли что-то после проекта?

Каких-то резких перемен после проекта не произошло, но некоторые моменты откорректировали. Так, например, после беседы Ксюши с Никитой я поняла, что сын уже подросток и нужно не бояться говорить с ним на взрослые темы. Ксюша подарила энциклопедию Никите. Спасибо ей за это. В целом, после проекта наша жизнь стала лучше.

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