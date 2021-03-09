9 березня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 2 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні гостей прийматиме мама-ютуберка Анна. Разом зі своєю сім’єю жінка знімає відео для YouTube-каналу. Її дім — справжній парк розваг. Але чи хочуть самі діти брати участь у зйомках, і як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту та експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Другою в новому сезоні проєкту «Супермама» в гості запрошує мама трьох дітей Аня. Її старшому синові Микиті 16 років, Максу — 5 років, а донечці Мілані — три роки. Їхній дім — справжній рай для дітей: іграшки, електромобілі, будиночки, гірки та багато іншого. Так їх будинок виглядає завдяки тому, що батьки знімають розважальний контент для дитячого ютуб-каналу, аудиторія якого — понад 3 мільйони підписників! Ютуб-проєкт — основний заробіток сім’ї. Та чи не шкодить це дітям і чи всім подобається такий онлайн-ритм життя, готові перевірити суперниці Ані.

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У 2 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Невже Анна змушує свою прийомну дочку сидіти в клітці?

Чому учасницям здалося, що мама-ютуберка зовсім не займається старшим сином?

Які огріхи у вихованні молодшого сина виявили конкурентки?

Невже Анна удочерила молодшу дитину заради відеоконтенту?

Video: «Супермама» 3 сезон 2 випуск від 09.03.2021: Чим здивує мама-ютуберка Анна? Супермама 3 сезон 2 випуск: Невже Анна удочерила дитину заради відеоконтенту? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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