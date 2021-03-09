Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 3 сезон 2 выпуск от 09.03.2021: Чем удивит мама-ютубер Анна?

09.03.2021

9 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 2 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня гостей принимать будет мама-ютубер Анна. Вместе со своей семьей женщина снимает видео для YouTube-канала. Ее дом — настоящий парк развлечений. Но хотят ли сами дети принимать участие в съемке, и как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Второй новом сезоне проекта «Супермама» в гости приглашает мама троих детей Аня. Ее старшему сыну Никите 16 лет, Максу — 5 лет, а доченьке Милане — три года. Их дом — настоящий рай для детей: игрушки, электромобили, домики, горки и многое другое. Так их дом выглядит благодаря тому, что родители снимают развлекательный контент для детского ютуб-канала, аудитория которого — более 3 миллионов подписчиков! Ютуб-проект — основной заработок семьи. Не вредит ли это детям и всем ли из них нравится такой онлайн-ритм жизни, готовы проверить соперницы Ани. 

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон 1 выпуск: Алкоголь, сигареты и татуировки — что еще разрешает звездная мама своей 16-летней дочери?

Во 2 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Неужели Анна заставляет свою приемную дочь сидеть в клетке?
  • Почему участницам показалось, что мама-ютубер совсем не занимается старшим сыном?
  • Какие огрехи в воспитании конкурентки обнаружили по отношению к младшему сыну?
  • Неужели Анна удочерила младшего ребенка ради видеоконтента?

Video: «Супермама» 3 сезон 2 выпуск от 09.03.2021: Чем удивит мама-ютубер Анна?

Супермама 3 сезон 2 выпуск: Неужели Анна удочерила ребенка ради видеоконтента? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить