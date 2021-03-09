9 марта в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 2 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня гостей принимать будет мама-ютубер Анна. Вместе со своей семьей женщина снимает видео для YouTube-канала. Ее дом — настоящий парк развлечений. Но хотят ли сами дети принимать участие в съемке, и как прокомментирует подобную ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Второй новом сезоне проекта «Супермама» в гости приглашает мама троих детей Аня. Ее старшему сыну Никите 16 лет, Максу — 5 лет, а доченьке Милане — три года. Их дом — настоящий рай для детей: игрушки, электромобили, домики, горки и многое другое. Так их дом выглядит благодаря тому, что родители снимают развлекательный контент для детского ютуб-канала, аудитория которого — более 3 миллионов подписчиков! Ютуб-проект — основной заработок семьи. Не вредит ли это детям и всем ли из них нравится такой онлайн-ритм жизни, готовы проверить соперницы Ани.

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Во 2 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Неужели Анна заставляет свою приемную дочь сидеть в клетке?

Почему участницам показалось, что мама-ютубер совсем не занимается старшим сыном?

Какие огрехи в воспитании конкурентки обнаружили по отношению к младшему сыну?

Неужели Анна удочерила младшего ребенка ради видеоконтента?

Video: «Супермама» 3 сезон 2 выпуск от 09.03.2021: Чем удивит мама-ютубер Анна? Супермама 3 сезон 2 выпуск: Неужели Анна удочерила ребенка ради видеоконтента? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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