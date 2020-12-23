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«Супермама» 2 сезон 43 випуск від 23.12.2020: Невже мама-анархія покинула своїх дітей?

23.12.2020

23 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 43 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні свої методи виховання продемонструє мама-анархія Марія. Жінка стверджує, що приймає вибір своїх дітей і не обмежує їх ні в чому. Але чи так це? Чому учасниці будуть шоковані тими умовами, у яких живуть діти Марії, і хто насправді займається їх вихованням? І як такий підхід прокоментує ведучий проєкту та експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

супермама

Сьогодні в гості запрошує мама трьох дітей — Марія. Її старшому синові 18 років, доньці — 12 і молодшій дитині буде шість років. У їхньому домі панує справжня анархія. Мама дозволяє дітям бути собою і приймає будь-який вибір. Але чи так це насправді? У цьому вирішили розібратися учасниці.

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У 43 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Чому мама-анархія не живе зі своїми старшими дітьми?
  • Хто займається вихованням двох дітей Марії?
  • Чому учасницям здалося, що в домі Марії діти не мають права голосу?
  • Невже мама-анархія в минулому тягала за волосся дочку?
  • Чому Марія не хоче бачити вдома свою доньку?

Video: «Супермама» 2 сезон 43 випуск від 23.12.2020: Невже мама-анархія покинула своїх дітей?

Супермама 2 сезон 43 випуск: Невже мама-анархія кинула своїх дітей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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